Prefeito Edvaldo empossa Bruno Moraes na presidência da Emsurb

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) passa a ter um novo presidente a partir desta sexta-feira, 1º. Bruno Moraes, que respondia pela Diretoria Operacional do órgão, assume o cargo em substituição a Luiz Roberto Dantas, que se desincompatibiliza da empresa. Vinicius Almeida Melo, que já integrava a equipe da Emsurb, assume o cargo de diretor operacional. A posse dos novos gestores ocorreu, na tarde desta sexta, no gabinete do prefeito Edvaldo Nogueira

“O trabalho desenvolvido por Luiz Roberto na Emsurb não precisa de muitos adjetivos, pois é reconhecido por todos, tendo como principal destaque a limpeza da cidade, o serviço com melhor avaliação na nossa gestão. A Emsurb, sob o comando de Luiz Roberto, nestes últimos quatro anos, avançou de maneira significativa, agregando novas atividades como a gestão das feiras, dos mercados, das orlas e a limpeza dos canais. De modo que só tenho a agradecer a Luiz pelo seu trabalho e liderança. Ao mesmo tempo, quero saudar Bruno e Vinicius, que já integram a Emsurb, e que, tenho certeza, prosseguirão neste trabalho de excelente qualidade”, afirmou Edvaldo.

Luiz Roberto agradeceu a oportunidade de ter presidido a Emsurb e fez um rápido balanço do trabalho. “Não poupamos esforços para desenvolver um trabalho de muita qualidade, que trouxe resultados de excelência para Aracaju”, disse ele, citando como “marcas positivas” a limpeza da cidade, a reorganização das feiras livres, as ações de organização da publicidade ao ar livre, as melhorias na gestão dos parques, orlas e mercados. “Tenho certeza que Bruno e Vinicius darão continuidade ao trabalho, baseados no planejamento estratégico, marca da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira”, declarou.

Novo presidente da Emsurb, Bruno Moraes é militar reformado do Exército Brasileiro. Tem formação em Gestão Pública e em Tecnologia da Informação. Integra a equipe da Emsurb desde 2017. Ele afirmou que as ações da empresa continuarão tendo como foco “entregar o melhor para a sociedade”. “Com planejamento e trabalho árduo, daremos continuidade e seguiremos avançando na melhor prestação de serviço para o aracajuano”, ressaltou. Da mesma forma, o novo diretor operacional, Vinicius Melo, declarou que terá “máximo comprometimento” na execução das atividades da diretoria.

