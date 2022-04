Socorro e CAIXA anunciam cronograma de assinatura de contratos das Mil Casas

Nesta sexta-feira, 1°, a Prefeitura de Socorro, por meio da secretaria Municipal de Planejamento e da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Caixa Econômica Federal (CAIXA) realizaram uma reunião com representantes dos contemplados com as mil casas para tratar dos últimos detalhes para a entrega do empreendimento.

Durante a reunião, a CAIXA orientou os contemplados a respeito do processo de assinatura dos contratos, que será realizado entre os dias 05 e 08 de abril. Além disso, segundo informações repassadas pela empresa, as tratativas com a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) e com a Energisa já foram finalizadas. Durante o ato da assinatura do contrato, serão disponibilizados para os contemplados os documentos para a solicitação do abastecimento de água e energia individuais.

A CAIXA também informa que a entrega das chaves das casas está prevista para acontecer na semana seguinte à assinatura dos contratos, em data para cerimônia oficial a ser comunicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional

Presenças

A reunião contou com a presença de representantes da Caixa Econômica Federal: o superintendente de Rede, Ismael Boaventura Neto, a superintendente executiva de Habitação, Maria Aparecida Zuber, e o gerente executivo de Habitação, Iran Alves Menezes. Também participaram da reunião o secretário de Planejamento, Francisco Nascimento, a secretária adjunta de Assistência Social, Aída Santana, e o secretário de Governo, Renato Nogueira.

