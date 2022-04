Rogério Carvalho prestigia as novas filiações do Partido Verde em Sergipe

Atendendo a um convite da presidência do Partido Verde (SE), o pré-candidato ao cargo de Governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT), esteve na manhã desta sexta-feira (01) prestigiando os novos filiados do PV, partido que forma federação com o PT no Estado. Na ocasião filiaram: ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro; o vice-prefeito de São Cristóvão, Paulo Júnior e o deputado estadual, Ibrain Monteiro.

“É sabido que todos nós vamos passar, nesta pré-campanha eleitoral, por um período de muitas discussões. Todos nós devemos parar de pensar Sergipe apenas para as próximas eleições, e sim para as próximas gerações”, disse Paulo Júnior, que na ocasião pontuou sentir que esse trabalho de olho no futuro do Estado é algo que está no radar do pré-candidato, Rogério Carvalho. “Tenho certeza de que estamos no caminho certo, porque sabemos que Sergipe pode mais. Assim, pretendo, se aprovado for na convenção partidária, contribuir juntamente com São Cristóvão, para um Estado melhor.

Segundo frisou Valmir Monteiro, a filiação ao PV foi a comprovação do pensamento de união, que permeará os próximos meses. “Nós temos aqui a possibilidade de estarmos juntos, o PV e o PT, sendo assim, vamos juntos”, disse.

Rogério Carvalho enalteceu o apoio recebido pelo PV na composição da federação junto com o PT. “Recebemos esses novos filiados do PV com bastante alegria, visto que o PV faz parte de nossa federação. A construção de políticas públicas, que mudem as vidas das pessoas, se faz com coragem para mudanças e com o olhar sempre no futuro. Certamente, Valmir Monteiro, Paulo Júnior e Ibrain Monteiro chegam num momento decisivo para a democracia do nosso Estado. São três referências políticas respeitadas em Sergipe e que, certamente, contribuirão para nossa pré-campanha”, disse Rogério.

Ao encontrar as lideranças do PV durante o evento, Rogério falou também sobre a importância da agricultura e do meio ambiente, como estruturas que garantem a sustentabilidade e também o fortalecimento da economia do Estado.

“Quando falamos da necessidade de mais investimentos na agricultura e meio Ambiente sabemos que desenvolvimento só faz sentido se chegar a todas as regiões do nosso Estado, junto à população de todos os municípios, e este desenvolvimento passa pela reorganização e modernização da atividade produtiva, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura em maior escala. É essencial a implantação de agroindústrias em todas as cidades ou nos municípios que tenham capacidade para abrigar esse tipo de empresa. Outro ponto que precisamos ter em mente, quando o assunto é agricultura, é que se faz urgente a criação de mecanismos que possibilitem aos pequenos e médios agricultores sua própria existência através de seus trabalhos, de sua própria maneira de administrar”, concluiu Rogério.

Fonte: Sergipe Pode Mais.

Foto: Ascom senador Rogério Carvalho.