Yasmin Déda filia-se ao PT e diz que é para honrar e proteger legado do pai Marcelo Déda

O Partido dos Trabalhadores em Sergipe oficializou, na sexta-feira (01) a filiação da jornalista Yasmin Barreto Déda Chagas. O ato aconteceu na sede estadual do PT com as participações do presidente estadual, deputado federal João Daniel; do pré-candidato ao governo do estado pelo PT, senador Rogério Carvalho; do presidente do Diretório do PT em Aracaju, Jefferson Lima; do deputado estadual suplente, Robson Viana (recém-filiado ao PT Sergipe), entre outras lideranças, dirigentes e militantes do partido.

Yasmin é uma das filhas do ex-governador Marcelo Déda e de Bel Barreto, ambos fundadores do PT em Sergipe. Ela destacou a alegria de agora estar, oficialmente, integrando o partido, com o qual, desde pequena, tem forte ligação. Yasmin enfatizou a oportunidade de honrar e proteger o legado de seu pai que, segundo ela, está com o povo sergipano e com o Partido dos Trabalhadores, que ele ajudou a construir.

“Este é um momento muito importante para os brasileiros se filiarem aos partidos. Meus pais ajudaram a construir e foram fundadores do PT em Sergipe, do qual eu tenho uma ligação afetuosa. Tanto no Brasil quanto em Sergipe, o PT é importante porque carrega uma história de transformação e mudança. Não ia querer me filiar a outro partido, que não carregasse essa carga de importância para o Brasil. Este ano teremos uma eleição muito decisiva para o País e eu quero fazer parte deste movimento mais diretamente, por meio da minha filiação”, disse Yasmin.

Emocionado, o senador e pré-candidato ao governo de Sergipe do PT, Rogério Carvalho, disse que essa filiação representa muito para todos que fazem o Partido dos Trabalhadores no Estado. “Esse ato de formalização é uma declaração de amor ao povo sergipano e ao Partido dos Trabalhadores. Estou muito feliz, Yasmin, porque você está entrando e compreendendo que o nosso PT é o maior, mais verdadeiro e o mais consistente instrumento de participação do povo brasileiro na política e na construção da história política deste Brasil”, afirmou o pré-candidato petista.

O presidente do partido, o deputado federal, João Daniel, destacou a importância da chegada de mais uma jovem, mulher, aos quadros do PT em Sergipe. “Essa filiação é um sinal da nossa juventude, uma companheira que representa a história de Marcelo Déda, um dos grandes representantes do nosso partido em Sergipe e no Brasil, e isso nos deixa muito feliz. Só a política pode mudar o destino de um povo e é fundamental a presença de Yasmin no nosso partido”, ressaltou.

O presidente do PT Aracaju destacou a alegria do partido em receber a nova filiada. “A filiação da nossa companheira Yasmin, uma jovem mulher, vem somar ainda mais. Ela que já é uma militante política atuante, agora, está fazendo parte do nosso partido para fortalecer esse projeto de mudança que a gente está apresentando para Sergipe”, destacou Jefferson Lima.