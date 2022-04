Com chapa forte, União Brasil se destaca para eleição de deputados federais em Sergipe

O União Brasil prepara seu grupo político para enfrentar as eleições gerais de 2022 em Sergipe com muita força. O trabalho realizado pelo presidente estadual André Moura na articulação para a construção das coligações e na captação de lideranças partidárias coloca o UB44 entre os destaques para as eleições de deputados federais.

Durante o ato de filiação, nesta sexta-feira (01), na sede do União Brasil, o partido apresentou os nomes dos pretensos candidatos a deputado federal que concorrerão ao pleito em outubro próximo.

Os nomes que se filiaram ao União Brasil com a pretensão de concorrer a uma vaga na Câmara Federal ganharam destaque pela força eleitoral. “Esta chapa está bem concorrida, todos os nomes que conseguimos trazer para o partido têm serviços prestados e já mostraram em outras oportunidades grandes votações. Estamos confiantes que, com esse time, ocuparemos até três cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília”, afirma André Moura.

Fonte e foto assessoria