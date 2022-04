Defesa Civil orienta sobre medidas preventivas durante período de chuva

As chuvas, principalmente quando ocorrem em grande quantidade em um curto espaço de tempo, podem expor a população a cenários de possíveis riscos. Diante disso, a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, atua de maneira contínua para atendimento às demandas da população e orienta sobre medidas preventivas.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, major Silvio Prado, salienta que a gestão municipal faz um trabalho intensificado no período chuvoso, “o qual é desenvolvido de forma integrada para minimizar os impactos da chuva e nos mantemos à disposição da população, através do serviço emergencial 199”.

Somado a isso, ele orienta a população para a adoção de alguns cuidados necessários nesse período. “Se a sua residência fica próxima a barrancos e encostas, esteja atento ao possível aparecimento de fissuras, trincas ou rachaduras e barulhos que possam estar relacionados à movimentação de terra”, explica.

É imprescindível realizar o correto descarte do lixo, para evitar a obstrução do sistema de drenagem. Esses resíduos não devem ser jogados em terrenos baldios, bueiros, quintais, canais ou nas ruas, para não provocar a obstrução do sistema de drenagem.

“Caso a localidade apresente situação de alagamentos, enchentes ou inundações, evite contato com a água acumulada nas ruas, elas podem causar doenças. Para condutores, também reforçamos a necessidade de evitar trafegar nas áreas alagadas, para evitar acidentes”, pontua o secretário.

Também é necessário manter atenção a possíveis inclinações de postes e árvores, pois pode, inclusive, ser um sinal de deslizamento de terra, se ocorrer em áreas de encostas. Durante as chuvas, opte por retirar equipamentos elétricos da tomada e ficar longe dos cabos ou redes elétricas caídas. “Mantenha os eletrodomésticos em locais elevados e desligados”, acrescenta Silvio Prado.

Serviço de Alerta – 40199

Para receber informações da Defesa Civil, de maneira antecipada, sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados, a população pode realizar cadastro no serviço de alerta por SMS 40199.

É preciso, apenas, enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto: Ascom Semdec