Entre mais de 70 áreas, setor farmacêutico continua em expansão

Entre mais de 70 áreas na qual o farmacêutico pode atuar está a farmácia hospitalar

Durante muito tempo, a atuação do farmacêutico esteve limitada às drogarias e laboratórios. Poucos sabem que esse profissional pode atuar em mais de 70 áreas, entre elas, a dispensação de medicamentos, a mais conhecida. Mas, uma outra área na qual pode contribuir profissionalmente é na farmácia hospitalar.

“O farmacêutico hospitalar responsabiliza-se por todo o ciclo do medicamento, desde sua seleção, armazenamento e controle, até o último momento, a dispensação e o uso pelo paciente. Ele auxilia no uso racional de medicamentos dentro da unidade hospitalar, garantido que os medicamentos utilizados apresentem segurança, efetividade e eficácia”, explica a coordenadora de estágios e TCCs do curso de Farmácia da Universidade Tiradentes (Unit), Aline Santana Goes.

Além disso, o farmacêutico que optar por essa área, realiza diversas atividades que contribuirão para a efetividade da gestão da farmácia hospitalar, entre elas a participação em equipes multiprofissionais de controle de infecção hospitalar, gerenciamento de resíduos, farmacovigilância e radiofarmácia.

Graduação

A graduação em Farmácia prepara os profissionais para atuar em diversos ramos. “O curso da Unit prepara os alunos desde o início da graduação trabalhando habilidades que compõem o perfil do farmacêutico. Temos os melhores professores em cada área de atuação e oferecemos aos estudantes os melhores campos de estágios para que se sintam seguros após a sua formação”, disse Aline.

“Os acadêmicos têm diversas oportunidades nos estágios de escolher qual área da farmácia hospitalar ele pode atuar. Os estágios vão desde a gestão técnica da farmácia hospitalar até a gestão clínica da farmácia hospitalar envolvendo também os campos de manipulação de quimioterápicos. Isso faz toda diferença”, salienta.

