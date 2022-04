Federação Sergipana de Futebol lamenta falecimento da advogada Maria Luci Farias Barreto

É com profundo pesar que a Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu no início da noite deste sábado (02), a notícia do falecimento da advogada Maria Luci Farias Barreto aos 88 anos de idade. A senhora Maria Luci estava internada há 40 dias em um hospital particular na capital sergipana infectada com a Covid-19.

De acordo com familiares ela não resistiu as complicações causadas pelo novo coronavírus e faleceu nesta tarde. A jurista atuou por muitos anos como advogada, ela também era tia do presidente da FSF, Milton Dantas. O velório terá início às 21h30 horas, no cemitério Colina da Saudade. E o corpo será cremado no domingo.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF), decretou luto em respeito ao falecimento. A entidade e todos os funcionários da FSF lamentam a morte da advogada e se solidarizam com todos os familiares e amigos.

Com informações da FSF