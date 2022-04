Intervenção no MDB-SE, Jackson diz que não sai e já tem reunião marcada entre PL e Base Aliada

Por Diógenes Brayner

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, enviou ofício ao presidente regional do partido em Sergipe, Fábio Reis, comunicando a nomeação interventora do partido no Estado, “que a partir de agora terá poderes de organizar e dirigir o MDB no Estado, inclusive para deliberar, como como esta previsto no Estatuto partidário”.

O ofício acrescenta que “a par da situação do teor da decisão, MDB-SE a partir desta comunicação tem o prazo de oito dias para, caso queira, apresentar defesa, nos temos do Estatuto Partidário”. A direção do MDB tem até quarta-feira para defender-se junto a Executiva Nacional, para manter o partido.

Como a tendência é não contestar, o partido já está sendo coordenador pelo empresário Clóvis Silveira, que já filiou nomes para formação de chapas proporcionais – estadual e federal – para fortalecer o partido e dar apoio ao senador Rogério Carvalho (PT), que estaria por trás de todas essa arrumação.

Rogério e Jackson – O senador Jackson Barreto (MDB) reafirmou que se manterá no partido. A informação de uma fonte que está reorganizando o partido, Jackson e Rogério tiveram uma reunião na semana passada, teria tratado sobre o MDB mas a conversa não vazou. A aliados, Rogério teria dito que candidatura sobre a chapa majoritária, só mais adiante.

Desmente reunião – O ex-governador Jackson Barreto disse, neste domingo (03), que não reuniu-se com o senador Rogério Carvalho para tratar sobre o MDB. Disse que continua no partido e que é candidato ao Senado Federal, mantendo-se na base alada ao governador Belivaldo Chagas.

Jackson Barreto acrescentou que os emedebistas convictos continuam no partido e apenas aqueles que pretendem disputar mandatos proporcionais – para federal ou estadual – deixaram a sigla, porque tiveram de se transferir para outra.

Jackson Barreto disse ainda que na sexta-feira conversou com o líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões e comunicou que permaneceria no partido. Bulhões pediu que ele “não se preocupasse”. JB deixou claro que quer o comando do MDB no Estado, que disputa o Senado Federal e permanecerá na base aliada ao Governo.

Sobre Eduardo Amorim – O ex-senador Eduardo Amorim, que deixou o PSDB, ainda não anunciou o partido ao qual se filiou. Não foi para o MDB, nem para o PSB e não está filiado ao Partido Liberal. Fala-se, nos bastidores, de que Eduardo ainda pode tentar o MDB e estaria trabalhando para isso, sem tirar da cabeça o seu objetivo de disputar o Senado Federal.

A princípio, Eduardo Amorim estaria pronto para assumir o comando do MDB no Estado, que estava prestes e a ter o comando do deputado federal Fábio Henrique, mas o projeto não foi adiante e o deputado preferiu se filiar no União Brasil, levado pelo ex-deputado federal André Moura.

Entretanto, alguma coisa pode acontecer dentro de mais 15 dias, quando haverá uma reunião peso pesado com lideranças influentes do Partido Liberal com a líderes da base aliada, incluindo o governador Belivaldo Chagas (PSD). A partir desse encontro, pode surgir um novo quadro político no Estado.