Morreu  na madrugada deste domingo, o vereador do município de São Domingos, Gustavo Libório

Morreu por volta das 3 horas deste domingo (03) o vereador de São Domingos, Gustavo Libório.

As informações que circulam nas redes sociais são de que ele estava em um aniversário e em seguida, foi para a casa da sogra, se trancou no quarto e teria tirado a própria vida.

Gustavo Libório era natural do município de Lagarto e estava no seu primeiro mandato de vereador.

Em nota, o deputado federal João Daniel (PT) disse que “em meu nome, em nome do Partido dos Trabalhadores e do nosso mandato, queremos manifestar nosso pesar pelo falecimento do nosso companheiro, o vereador Gustavo Libório, que representava o nosso Partido dos Trabalhadores como vereador no município de São Domingos. Perdemos um grande companheiro, lutador e vereador do nosso partido. A todos os familiares e companheiros do PT de São Domingos, a nossa solidariedade e o desejo de muita força nesse momento de dor por essa perda”.