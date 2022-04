Sergipe vence Itabaiana por 2 a 0 no estádio Etelvino Mendonça e está na final do Sergipão

O primeiro finalista do Campeonato Sergipano da Série A1, foi conhecido na tarde deste sábado (02/04), no estádio Etelvino Mendonça, O Itabaiana recebeu o Sergipe. O time colorado tinha a vantagem de perder por um gol de diferença. Na partida de ida, na última quarta-feira, o Sergipe venceu por 2×0.

Com a bola em jogo, o time colorado fez um bom início de partida, mas não conseguiu balançar as redes. O Itabaiana cresceu no jogo e por diversos momentos criou boas oportunidades para abrir o placar. Mas as redes só balançaram no segundo tempo. Aos 38 minutos de pênalti, o volante Elicarlos marcou para o Itabaiana. A partida acabou em 1×0, o resultado não foi suficiente para classificar o Itabaiana. Com o placar, Sergipe é o primeiro finalista do Sergipão 1Xbet.

Neste domingo (03/04) na outra semifinal entram em campo na arena Batistão, Falcon x Confiança às 16 horas. Com o resultado na partida de ida (1×1) quem vencer o jogo da volta conquista a classificação para a grande final do estadual. Em caso de novo empate, o Falcon avança para a decisão do Sergipão 1Xbet. O árbitro central será da FSF, Wendel de Oliveira Santos. Os assistentes serão Vaneide Vieira de Góis – CBF e Emerson Fontes Santos – FSF. O quarto árbitro será Michael Vinícius Freitas – CBF.

Fonte e foto FSF