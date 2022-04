1º Campeonato Municipal é finalizado com sucesso e entra para história de Simão Dias

O 1° Campeonato Municipal de Futsal de Simão Dias foi encerrado na noite do último sábado, 2° abril, com sucesso de público e organização impecável.

Na quadra, o time da Use Moda derrotou o Kank FC pelo placar de 3 x 0 e se tornou campeão da competição municipal. A final aconteceu no ginásio de Esporte José Maria Costa.

Já na decisão do terceiro colocado, o time do Cantinho das Massas (Baixada) venceu o Dapper Futsal por 5 x 1.

Após a grande decisão aconteceu a entrega da premiação aos vencedores, com troféus e medalhas, bem como ocorreu o sorteio de uma motocicleta CG Start 2022 0km, sendo a ganhadora, Jucimar Batista, de Simão Dias.

Para o secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Simão Dias, Marcelo Carregosa, a realização da competição demonstra o compromisso da gestão Nossa Força, Nossa Gente com o esporte simãodiense.

Já o prefeito Cristiano Viana destacou o sucesso de público durante os jogos do Campeonato Municipal e outros investimentos na área esportiva, a exemplo do apoio ao Simão Dias Esporte Clube nas competições estaduais e nacionais.

O 1º Campeonato Municipal de Futsal foi organizado da Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, com o apoio do Governo do Estado que, autorizou o Município realizar a referida competição no Ginásio de Esporte.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias