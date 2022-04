Após acidente, Marinha diz que a motoaquática foi localizada pela equipe de FTA e apreendida

A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, na noite de domingo (3), da ocorrência de um acidente envolvendo uma moto aquática, no Bar Prainha, Orla Por do Sol, em Aracaju.

A Equipe de Inspeção Naval que esteve presente durante a tarde na região de Mosqueiro, realizando a Fiscalização do Tráfego Aquaviário (FTA) e abordando as embarcações na Croa do Goré, Viral e Orla Por do Sol, incluindo a localidade Prainha, foi deslocada, imediatamente, para o local, a fim de prestar o apoio necessário.

Ao chegar na localidade, a equipe verificou que a motoaquática colidiu com um píer. O resgate da condutora e da passageira foi realizado por pessoas que presenciaram o acidente e prestaram os primeiros socorros, o SAMU foi acionado. Uma das vítimas veio a óbito no local e a outra foi encaminhada ao hospital. A motoaquática foi localizada pela equipe de FTA e apreendida.

Um inquérito administrativo da Capitania dos Portos de Sergipe vai apurar as circunstâncias do acidente. O caso será investigado pela autoridade policial da Delegacia de Turismo (DETUR).

Com informações e foto da Marinha do Brasil