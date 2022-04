Aracaju inicia vacinação contra a gripe influenza e sarampo; saiba locais onde se vacinar

A Prefeitura de Aracaju iniciou, nesta segunda-feira, 4, a Campanha de Vacinação contra a Influenza. A primeira etapa da imunização tem como prioridade idosos e profissionais de saúde. Além disso, o Município também iniciou a campanha de vacinação contra o sarampo, tendo como público-alvo, na primeira fase, profissionais de saúde com o esquema vacinal incompleto ou que nunca tomaram o imunizante. As doses serão disponibilizadas nas 45 Unidades Básicas de Saúde, nos três shoppings da capital e no drive-thru do Parque da Sementeira.

A primeira etapa da 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza se estende até 2 de maio, quando serão imunizados idosos, a partir de 60 anos de idade, e profissionais de saúde. Já a segunda etapa, para os demais grupos prioritários, terá início no dia 3 de maio, se estendendo até o dia 3 de junho.

Os demais grupos prioritários são: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); Gestantes e puérperas; Povos indígenas; Professores; Comorbidades; Pessoas com deficiência permanente; Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; População privada de liberdade.

Em 2021, 231.600 pessoas foram vacinadas contra a Influenza na capital sergipana. Até o momento, Aracaju já recebeu 55.710 doses, porém há 82.141 idosos e 28.788 profissionais de saúde no município, totalizando 110.929 pessoas no público da primeira etapa de imunização.

“É muito importante tomar a vacina da influenza. Há dois anos tivemos o surgimento de uma nova ‘gripe’, que foi a covid, e a vacina mostrou-se essencial como ferramenta para fortalecer as pessoas, evitando complicações e óbitos. Por isso é essencial que todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários busquem o imunizante. Lembrando que a vacina da influenza pode ser tomada juntamente com as demais vacinas, incluindo a da covid”, contextualizou a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taise Cavalcante.

E com o objetivo de atingir o maior número de pessoas que fazem parte do público-alvo, o município promoverá o Dia D da vacinação contra a influenza, no dia 30 de abril, e a vacinação itinerante, de 4 a 8 de abril, na praça Zilda Arns, no bairro Jardins.

Para ter acesso ao imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência da capital e cartão de vacinação. As doses de influenza estão disponibilizadas nas 45 Unidades Básicas de Saúde; Shopping Jardins, Aracaju Parque Shopping, Shopping Rio Mar (das 8h às 17h); no drive-thru da Sementeira (das 8h às 13h) e na Praça Zilda Arns, até 8 de abril, das 8h até 13h.

Sarampo

Também teve início nesta segunda-feira, dia 4, a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. Na primeira fase, que ocorre até 2 de maio, serão imunizados os profissionais de saúde com o esquema vacinal incompleto ou que não têm registro de vacinação no cartão de vacina.

Já na segunda etapa, que começa no dia 3 de maio e segue até 3 de junho, será voltada para crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), independentemente da situação vacinal.

“É importante reforçar que os profissionais de saúde apenas receberão o imunizante se não tiverem registro da vacina contra o sarampo. Lembrando que os profissionais com até 29 anos devem ter duas aplicações registradas na carteira vacinal. Já os que possuem de 30 a 59 anos, basta ter o registro de uma dose”, detalha Taise Cavalcante.

As vacinas contra o Sarampo estão disponíveis em todas as salas de imunização das 45 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h. Também será possível se vacinar nos shoppings Riomar, Jardins e Aracaju Parque Shopping, de 8h às 16h. Já o drive-thru do Parque Governador Augusto Franco, Sementeira, funcionará de 8h às 13h, assim como a vacinação itinerante na praça Zilda Arns, de 4 a 8 de abril.

Para receber o imunizante é necessário apresentar cartão de vacinação, documento de identificação com foto, comprovante de residência da capital e, no caso dos profissionais de saúde, um documento que comprove a profissão.

Quarta dose covid

E nesta segunda-feira, 4, a Prefeitura também amplia as aplicações da segunda dose de reforço (quarta dose) da vacinação contra a covid -19. Agora, todas as pessoas a partir de 70 anos, que tomaram a primeira dose de reforço (terceira dose) há quatro meses, poderão receber o imunizante. Para isso, é necessário apenas apresentar no local de vacinação a o cartão de vacinação, um documento de identificação com foto e um comprovante de residência de Aracaju.

As vacinas de reforço contra a covid estão disponíveis nas 45 Unidades Básicas de Saúde; Shopping Jardins, Aracaju Parque Shopping, Shopping Rio Mar (das 8h às 17h); no drive-thru da Sementeira (das 8h às 13h) e na praça Zilda Arns, no Jardins (das 8h às 13h).

Foto: Maercelle Cristinne