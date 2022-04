Campanha em prol da dignidade menstrual arrecada 184 pacotes de absorventes

O Shopping Jardins e o Instituto JCPM de Compromisso Social realizaram a entrega de 184 pacotes de absorventes ao Instituto Social Ágatha. A doação é fruto da campanha em atenção à dignidade menstrual ocorrida durante o Mês da Mulher.

De 8 a 31 de março, a população teve a oportunidade de doar os itens de higiene na Loja Solidária do Shopping Jardins e, agora, os itens chegarão a adolescentes e mulheres em vulnerabilidade, através do Instituto Ágatha. “Agradecemos a todos que participaram da ação e contribuíram com uma causa tão importante”, afirma Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Desde 2015, o Instituto Ágatha atua no resgate e valorização da mulher em situação de vulnerabilidade no Estado. A organização social sem fins lucrativos realiza os projetos Formação Educacional e Profissional Social (FOPS), Ateliê Tecendo Sonhos, os programas Sua Vida Vale Mais e Ellas por Ellas, dentre outras ações voltadas a meninas, adolescentes e mulheres, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica familiar ou egressas do sistema prisional.

Precariedade

A higiene menstrual é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2014, mas não faz parte da realidade de milhões de brasileiras. Estudos apontam que uma em cada quatro adolescentes no país não tem acesso a absorventes, 28% das jovens já deixaram de ir às aulas por não conseguirem comprar absorvente e 48% delas esconderam que este foi o motivo da ausência. Estima-se que 713 mil meninas brasileiras não têm banheiro ou chuveiro em casa e mais de 4 milhões não contam com itens básicos de cuidados menstruais na escola.

Fonte e foto: Ascom Shopping Jardins