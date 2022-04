Com quatro vereadores, Presidente do PDT, Edvaldo Nogueira, reúne a bancada

Presidente do PDT em Sergipe, o prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, nesta segunda-feira (02), os vereadores do partido, cuja bancada na Câmara Municipal de Aracaju foi ampliada em decorrência da janela partidária. O PDT possui agora quatro vereadores, a maior bancada do parlamento da capital.

Além dos vereadores Vinícius Porto, Anderson de Tuca e Isac Silveira, o partido passa a contar com Antônio Bittencourt, que deixou o PCdoB. “Tivemos uma reunião muito produtiva, para discutir os caminhos do partido e o seu futuro. Seguiremos trabalhando muito para fortalecer e ampliar o PDT em Sergipe na eleição deste ano”, afirmou Edvaldo. Os suplentes de vereador Seu Marcos e Augusto do Japãozinho (este recém-filiado), além de Luiz Roberto Dantas e Evandro Galdino, também filiados ao PDT, participaram da reunião.

Foto assessoria

Por Valter Lima