Luciano Bispo recebe a visita do presidente do Tribunal de Contas

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, foi visitado na manhã desta segunda-feira, 4 de abril, pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Flávio Conceição e pelo conselheiro Carlos Pinna. A visita de cortesia ocorreu no gabinete da presidência.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Flávio Conceição destaca importância da boa relação entre os Poderes Públicos.

No início do mês de fevereiro, o deputado Luciano Bispo realizou um procedimento cirúrgico e estava licenciado. Com a pronta recuperação da saúde, o parlamentar retornou aos trabalhos da presidência do Poder Legislativo, o que motivou a visita de cortesia dos conselheiros.

“Estamos aqui hoje, exatamente eu e o nosso decano, conselheiro Carlos Pina, para visitar o presidente Luciano Bispo, que passou por uma uma operação e nós não havíamos estado aqui ainda. E também, no bom sentido, o Luciano é um amigo antigo, com o Luciano você aprende sempre um pouquinho”, enalteceu.

Flávio Conceição também salientou a importância do trabalho em conjunto entre a Corte com o Poder Legislativo. “Nós, enquanto Tribunal de Contas, precisamos da Assembleia Legislativa, e também a Assembleia precisa um pouco do Tribunal. Neste sentido temos que trabalhar conjuntamente”.

Durante a visita, o conselheiro Carlos Pinna, decano do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) destacou que o presidente da Alese é um patrimônio de Sergipe.

“Vim acompanhando o presidente Flávio Conceição, chegamos à conclusão de que estávamos em falta com o presidente Luciano Bispo. Ele é um patrimônio de Sergipe, é uma pessoa que nos merece muito, não apenas como autoridades públicas integrantes do órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, como é o Tribunal de Contas, mas também uma pessoa que se ligou muito à gente por laços afetivos, por laços de amizade. A manifestação, junto àqueles que merecem, de um apreço, de uma dedicação que é feita para o Poder Público, mas, ao fazer-se isso, faz-se também para a sociedade sergipana”, declarou.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo/Agência Alese