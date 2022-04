Dr. Samuel Carvalho anuncia cantor Samuel Messias no Projeto Família no Altar

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) anunciou nesta segunda-feira, 04, a data e a atração principal da 2° Edição do Projeto Família no Altar, evento idealizado por ele e que leva o evangelho de Deus às famílias sergipanas.

Para este ano, o evento que acontecerá dia 23 de abril, contará com a apresentação do cantor e compositor Samuel Messias, uma das maiores revelações do gospel nos últimos anos.

O artista teve como primeiro grande hit a música “Todavia Me Alegrarei”, que viralizou nas plataformas digitais, principalmente no YouTube e ultrapassou 100 milhões de views no vídeo live session.

O parlamentar que já trouxe outro grande nome do gospel, o cantor Leandro Borges, agora surpreende com o anúncio de Samuel Messias.

“Para essa noite especial do dia 23 de abril, eu não poderia deixar de oferecer a comunidade cristã um evento incrível, nos mesmos moldes do primeiro. Por isso, teremos meu chará Samuel, que com certeza vai levar a mensagem de Deus nas suas canções emocionantes”, disse ele.

O Projeto Família no Altar tem início previsto para as 18:00h do dia 23 de abril, no estacionamento do Shopping Prêmio, em Socorro. Artistas da terra comporão toda programação, que ainda será detalhada ao longo dos próximos dias.

