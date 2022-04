Ex-presidiário é assassinado e sua companheira baleada

Um homem de 41 anos morreu e a companheira foi baleada dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (04) no município de Siriri.

As informações são de que a vitima era um ex-presidiário e que no momento do crime estava em uma casa localizada na Avenida Antônio Carlos Valadares.

Segundo informações, dois homens armados chegaram de moto, invadiram a residência, efetuaram disparos e, em seguida, fugiram tomando rumo ignorado.

Um dos tiros atingiu o braço da mulher, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.

Informações sobre o crime podem ser repassadas através do Disque-Denúncia 181 ou 190.

Foto ilustração