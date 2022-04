Falcon empata com o Confiança em 1 a 1 no Batistão e está na final do campeonato sergipano

A segunda vaga na grande final do Campeonato Sergipano da Série A1, foi decidida na tarde deste domingo (03/04) com a partida entre Falcon x Confiança, na arena Batistão, em Aracaju. O confronto foi válido pelo jogo de volta da semifinal do Sergipão. A partida de ida ficou no empate em 1×1, com o resultado o Falcon teve a vantagem do empate para assegurar a classificação para a final.

Neste domingo, os gols só saíram no segundo tempo. O lateral-esquerdo Marcinho abriu o placar para o Falcon. Não demorou muito e o Confiança empatou após cobrança de pênalti do atacante Renan Gorne. Final: Falcon 1×1 Confiança. Com o empate, o Falcon conquistou a vaga na final do Sergipão.

O Carcará vai enfrentar na final, a equipe do Sergipe. A grande final será na quarta-feira e sábado com os dois jogos na arena Batistão, em Aracaju. Por ter melhor campanha no Sergipão, o Sergipe joga por dois resultados iguais.

Fonte FSF

Foto: Lucas Almeida