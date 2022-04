Falta um mês para o fechamento do cadastro eleitoral Dia 4 de maio é o prazo final

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informa que o prazo final para solicitar a primeira via do título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral e alterar dados no cadastro pessoal se encerra no dia 4 de maio. O prazo tem previsão em Lei e é improrrogável!

Todos os serviços prestados pela Justiça Eleitoral podem ser obtidos pela internet e estão concentrados em uma única página. O autoatendimento do eleitor acontece de forma rápida, fácil e intuitiva. Basta clicar no link a seguir para acessar os serviços descritos no parágrafo anterior, expedir certidões, guias de multa para regularização de pendências, entre outros. Página de autoatendimento do eleitor.

É importante ressaltar que os atendimentos presenciais nos Cartórios Eleitorais do Estado somente ocorrerão mediante agendamento. O horário de atendimento ao público nas Zonas Eleitorais da Capital e na Central de Atendimento de Aracaju é das 7h às 13h. Nas Zonas do interior, o atendimento ocorre das 8h às 14h. Para agendar seu atendimento clique no link a seguir: https://apps.tre-se.jus.br/agendaBiometria/publico/index.jsp

A necessidade de agendamento para atendimentos presenciais foi determinada pela vice-presidente e corregedora, Desa. Elvira Maria de Almeida Silva. Em sua decisão (Provimento 1/2022-CRE/SE), a desembargadora ponderou: “em que pese o arrefecimento da pandemia da COVID-19 neste Estado, ainda se faz necessária a manutenção de cuidados a fim de evitar a contaminação de todas e todos que integram a Justiça Eleitoral de Sergipe”.

Fonte e foto TRE/SE