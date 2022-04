Governo de Sergipe reinaugura Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI

O Governo de Sergipe reinaugura, nos dias 4 e 5 de abril, o Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI+, da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A reinauguração será feita por meio de um webinário. O centro é uma importante ferramenta de atendimento à população vítima de violências e preconceitos, sendo um ambiente de acolhimento, orientação psicossocial e jurídica aos vulneráveis, além de fazer o encaminhamento de reclamações e denúncias de violação de direitos humanos.

Helenilton Dantas Martins, diretor da unidade, explicou que o centro foi criado em 2008, mas que foi preciso ocorrer uma pausa com o surgimento da pandemia, sendo retomado neste ano de 2022. A partir de agora, o centro também terá suas atividades interligadas com unidades de investigação – como o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“O serviço está sendo retomado com a reinauguração, por conta de haver a necessidade de articulação de nosso serviço, que é porta aberta. É um serviço da SSP, mas em articulação com todas as políticas públicas nesse sentido do acolhimento. A interface do nosso serviço agora também acolhe as questões criminais”, acrescentou Helenilton Dantas Martins.

Programação:

Manhã – 04/04/2022

08h00

Solenidades

Vice Gov, Cel. Andrade/SSP, Dep. Iran/ALESE, Linda Brasil/Camâra, OAB/SE, Lídia Anjos/Dir Humanos (5 min cada)

09h00

O que é o Centro? Portaria e Objetivos

Abigail Souza: Coordenação de Prevenção à Violência e à Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública (CPVC/SSP);

Helenilton Dantas: Coordenação Geral do Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI+

09h40

Roseane Morais /CCH (Pernambuco): Comunicação Nacional/Experiências exitosas no enfrentamento à LGBTfobia

10h20

Nildo Correia /CAERR: Grupo Gay de Alagoas

Tarde – 04/04/2022

14h00

Moisés Santos de Menezes / Assistente Social: Mapeamento de dados e vulnerabilidades

da população LGBTI+ em Sergipe

15h00

Delegada Meire Mansuet /DAGV ARACAJU:Denúncias, Subnotificações e perspectivas

de motivações lgbtfóbicas / relatórios

16h00

Profª Draª Elayne Passos /UFS: Violência de gênero – Corpos trans

Manhã – 05/04/2022

08h40

Alessandra Tavares /Advogada | Mães pela Diversidade: A importância da família no enfrentamento à LGBTfobia

09h20

Carla Rosa / Advogada COMISSÃO DA OAB: Conquistas e desafios: O que mudou com a criminalização da LGBTfobia?

09h20

Delegado de Polícia Mário Leony / Renosp-LGBTI+:

O papel do Centro no atendimento e orientação jurídica à pop lgbti+

10h40

Capitã da PMSE e Coord. Estadual da Ronda Maria da Penha Fabíola Goes dos Santos:

Lei maria penha: atualização dos aspectos legais no atendimento às mulheres trans

11h20

Sd PM Thaynan Alves de Oliveira/ Bacharel em Direito: O contexto da abordagem policial no atendimento LGBTI+

Tarde – 05/04/2022

14h00

Pheterson Madson/Centro de Referência em Direitos Humanos Lgbtqi+ da SSP|BRUNA NUNES/ Mandata Linda Brasil: A importância da vivência no acolhimento qualificado às pessoas Trans

14h40

Jéssica Taylor / Unides: Garantindo possibilidades em cárceres: a importância do surgimento da ala LGBTI+ no COPEMCAN

15h20

Gladston Passos/Astra: Mercado de trabalho e pessoas Trans: Empregabilidade

16h00

Franciele Oliveira / Presidenta da AGS: Interiorização: Protagonismo e dificuldades vivenciadas por ongs no estado de Sergipe

16h40

Itanamara Guedes / Assistente Social: Comunicação não violenta e movimentos sociais

