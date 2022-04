Instituto Banese lança programa de coleta seletiva para público externo

A partir desta terça, dia 05, o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda torna-se ponto de arrecadação de materiais recicláveis. Confira o que pode ser depositado no local.

Nos dias 05 e 06, o Museu da Gente também receberá a exposição interativa da Energisa sobre uso eficiente da energia elétrica

Desde 2018 o Instituto Banese realiza ações que visam contribuir com a redução de impactos e alterações no meio ambiente. Uma dessas ações é a coleta seletiva de resíduos sólidos produzidos no próprio Instituto Banese e no Museu da Gente Sergipana, realizada internamente entre os colaboradores, e que a partir desta terça, dia 05, será estendida ao público externo.

A coleta seletiva se dará por meio da disponibilização, no Museu da Gente Sergipana, de recipientes coletores apropriados para que o público em geral possa depositar os seguintes materiais: esponjas de lavar louça de qualquer marca (devem estar secas, sem resíduos de alimentos e de lã de aço); material de escrita de qualquer marca (lápis grafite e colorido, caneta, lapiseira, borracha, apontador, marca texto, marcadores permanentes e de quadro branco) e óleo de cozinha usado (deve estar em recipiente bem fechado, a exemplo de garrafa pet). Os resíduos podem ser entregues no museu durante o seu funcionamento, de terça a sábado, das 10h às 15h.

O objetivo da ação é proporcionar uma destinação correta a esses materiais que podem ser transformados, ganhando novas funcionalidades. Os resíduos já coletados internamente pelo Instituto Banese são destinados à Cooperativa de Reciclagem de Aracaju – CARE, onde são separados e vendidos para indústrias que realizam de fato a reciclagem dos materiais. A partir desta venda, a cooperativa consegue recursos financeiros para pagar o salário dos seus cooperados, contribuindo assim com a minimização dos danos ambientais e com a geração de renda.

As esponjas e materiais de escrita, cujo processo de reciclagem é mais complexo, serão destinados à Terracycle, empresa que atua em 21 países com programas de reciclagem de resíduos sólidos diversos. Já o óleo coletado será entregue à Recigraxe, cooperativa em Aracaju que reaproveita o óleo para produzir sabão, gerando renda para os seus cooperados e promovendo a despoluição das águas.

A diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese, Leila Cruz, explica a iniciativa de expansão do programa de coleta seletiva. “A expansão dessa iniciativa que o Instituto Banese realiza há alguns anos de forma interna é um convite à sociedade para que possamos olhar mais atentamente para o meio ambiente. É também uma forma de dizer que ações simples podem contribuir. Acreditamos que ao disponibilizar um ponto de coleta de determinados materiais, cuja capacidade de reaproveitamento é desconhecida por muita gente, nós incentivamos a separação desses resíduos e consequentemente sua adequada destinação”.

Exposição interativa Energisa

Nos dias 05 e 06, terça e quarta, acontecerá, no Museu da Gente Sergipana, mais uma ação de conscientização ambiental. Promovida pela Energisa, empresa parceira do Instituto Banese, uma exposição interativa proporcionará experiências e conhecimentos sobre o uso eficiente de energia elétrica, através de um caminhão interativo que estará aberto à visitação das 10h às 15h.

O veículo equipado com aparelhos modernos, de alta tecnologia, proporcionará experiências acerca de conceitos físicos e de eletricidade, com muita interatividade. Globo de plasma, bobina de tesla e a tela multitoque com jogos recreativos sobre eficiência energética são algumas das atrações.

O público infanto-juvenil também terá a oportunidade de aprender como funciona a distribuição de energia elétrica, assistindo a vídeos educativos exibidos no caminhão. O coordenador de Eficiência Energética, Pedro Lins, destaca que o projeto é uma oportunidade de aprender mais sobre conceitos básicos da energia de forma lúdica.

Já pensou em gerar energia elétrica com alguns pedaladas na bicicleta e ainda queimar calorias? Com a bicicleta geradora você consegue! Esse e outros experimentos mostram as fontes para produzir eletricidade, como por exemplo, a motriz, eólica e fotovoltaica.

*Ascom Instituto Banese

Com informações da Ascom Energisa