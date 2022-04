Já estão abertas as inscrições para a 38ª edição dos Jogos da Primavera em Sergipe

O período de inscrições para a 38ª edição dos Jogos da Primavera, competição escolar mais tradicional do Estado de Sergipe, teve início na última quinta-feira, 31 de março, data em que os jogos foram oficialmente abertos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)/Superintendência Especial de Esportes (Supee). As inscrições ocorrem em duas etapas, sendo a primeira até o dia 18 de abril, apenas para o futsal, e a segunda até 16 de maio, para as demais modalidades.

De acordo com Wendel Ribeiro, coordenador geral dos Jogos da Primavera, o professor de Educação Física da unidade escolar deverá ser responsável por efetivar as inscrições no site www.esporte.se.gov.br. Ele explica que as inscrições das escolas estaduais devem ser feitas mediante acesso ao SIGA da Seduc. Já as instituições de ensino privadas, municipais e federais devem efetivar as inscrições dos seus alunos por meio de login e senha no sistema dos jogos. Ele lembra ainda que, se alguma instituição de ensino tiver esquecido a senha, basta seguir os procedimentos que estão em tutorial neste link: https://bit.ly/3KanoFN.

Os jogos acontecerão no período de 2 de maio a 31 de agosto e terão a participação de alunos das escolas públicas e particulares de todo o estado, com idades entre 11 e 17 anos. A competição tem como objetivo estimular a prática do esporte nas instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno, não só com o esporte, mas também como função social, e para o desenvolvimento da cidadania. Além disso, os jogos oferecem aos atletas a oportunidade de defender o estado em competições escolares nacionais, pois servem como seletiva para essas competições, como os Jogos Escolares Brasileiros, que ocorrerão no Rio de Janeiro, e os Jogos da Juventude, a serem realizados este ano pela primeira vez em Sergipe.

“A nossa expectativa é de que as inscrições ultrapassem muito o quantitativo do ano passado, visto que aumentou o número de modalidades e também o período dos jogos. Essa competição vai significar uma retomada da vida normal para esses alunos, que terão a oportunidade de competir de forma mais motivada”, disse Wendel Ribeiro.

Este ano serão disputadas 24 modalidades: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez, Paratletismo, Paranatação, Volêi Sentado, e as novidades desta edição, que são Basquete 3×3, Polo Aquático, Jiu-Jitsu e

Parabadminton.

Além das quatro modalidades novas, os atletas de diferentes escolas terão a oportunidade de jogar no mesmo time, como também poderão se juntar ao time da paramodalidade de vôlei sentado, promovendo a inclusão.

Assessoria de Comunicação da SEDUC