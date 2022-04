Jackson Barreto participa de ato público ao lado de seu possível suplente ao senado, em Lagarto

O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Jackson Barreto (MDB), esteve prestigiando na manhã desta segunda-feira (4), solenidade do Governo do Estado no município de Lagarto.

Jackson esteve ao lado do governador Belivaldo Chagas (MDB), dos deputados federais Fábio Reis e Fábio Mitidieri, ambos PSD, do ex-candidato a vice-prefeito de Lagarto e possível candidato a suplente de senador, Joãozinho de Solinha (PSD), prefeitos, vereadores e demais autoridades.

Na ocasião foram assinadas ordens de serviço de pavimentação em diversas ruas dos bairros Cidade Nova e Boa Vista em Lagarto, fruto de emendas parlamentares ao Estado que será transformador na vida dos moradores.

Foto assessoria