Maternidade Nossa Senhora de Lourdes apresenta saldo positivo para resolutividade

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes registrou durante o primeiro trimestre de 2022, 3.562 atendimentos, resultando em 1.748 internamentos e 1.814 altas. Os dados foram divulgados pelo setor de Admissão da MNSL, nesta segunda-feira, 04. OS números atestam boa resolutividade dos acolhimentos realizados pela maternidade.

Ao chegar a MNSL, a gestante é encaminhada à recepção, para realizar a identificação e a ficha cadastral. Esse acolhimento traduz-se em recepcionar as usuárias desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por elas, ouvindo suas queixas, permitindo que expressem suas preocupações. “Prestamos um atendimento com resolutividade e responsabilidade, orientando, quando for o caso, a paciente e a família garantindo a articulação com outros serviços de saúde para a continuidade”, relatou a gerente de Admissão da maternidade, Mércia Fonseca.

Ela explicou que as pacientes são recebidas por uma equipe multiprofissional composta por dois enfermeiros obstétricos por turno, ainda por auxiliares, técnicos de enfermagem, médicos obstetras, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas dentre outras especialidades médicas, assim como residentes em enfermagem, obstétrica e medicina. “Temos um total de 19 leitos, sendo três de estabilização, 10 de internação, dois de observação e a Ala Amarela com mais quatro leitos. Assim, garantimos a assistência prestada com qualidade e em tempo hábil a todas as pacientes”, disse Mércia.

A gerente atentou que a gestante caracterizada como de alto risco, é encaminhada para o atendimento obstétrico, onde o médico define o direcionamento da conduta. “Caso ela seja classificada como de risco habitual, a paciente é regulada com outros profissionais médicos de outras instituições”, concluiu.

Fonte e foto assessoria