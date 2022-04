Médico Walter Pinheiro assume a Superintendência da Secretaria de Estado da Saúde

Nesta segunda-feira, 04, o médico ortopedista e traumatologista Walter Pinheiro assumiu a Superintendência da Secretaria de Estado da Saúde (SES), até então ocupada pela engenheira de produção com especialização na área clínica, Adriana Menezes, que também nesta segunda-feira assumiu a Superintendência do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

No último ano e meio, a gestão do Huse esteve a cargo de Walter Pinheiro, que assumiu o comando do maior hospital público do Estado durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19, o maior desafio sanitário da história recente. Como superintendente do Huse, Pinheiro otimizou o fluxo de pacientes, reduziu a superlotação hospitalar em 80% e esvaziou o corredor de catástrofe, área reservada ao atendimento a vítimas de tragédias.

“Quando fui convidado para dirigir o HUSE durante a pandemia Covid-19, sabia que estava diante do maior desafio profissional e pessoal da minha vida, mas não tinha ideia que a pior fase da crise sanitária estaria por vir. No entanto, encontrei no propósito o significado que era preciso para enfrentar aquele momento”, declarou Walter Pinheiro, destacando o potencial dos profissionais e demais trabalhadores do Huse, o que, segundo ele, permitiu uma gestão participativa e produtiva.

Walter Pinheiro é formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos (Centro Universitário Lusíada) e fez residência médica em Ortopedia e Traumatologia, além de especialização em Cirurgia da Mão e Membro Superior no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – EPM).

Em sua trajetória profissional está a presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em Sergipe, no período 2015-2016; a referência técnica de Cirurgia da Mão do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) entre 2017 e 2019; e a atuação como preceptor de Cirurgia da Mão do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal de Sergipe entre 2016 e 2019.

Publicou os artigos Artroplastia de excisão do trapézio e interposição tendinosa na rizartrose: estudo prospectivo, na Revista Brasileira de Ortopedia – Rev. Bras. Ortop, 46 (1) 75- 82, em 2011, e Estudo comparativo entre a sensibilidade protetora dos pés e mãos em portadores de diabetes mellitos – Trabalho realizado na Clínica de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Municipal Cármino Caricchio – Tatuapé, 2003, no Jornal Multidisciplinar do Diabetes e das Patologias Associadas – Diabetes Clínica 05 (2004).

Fonte e foto SES