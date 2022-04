Partido Progressista amplia filiados e mostra força com seus pré-candidatos competitivos

O pré-candidato ao Senado Federal, Laércio Oliveira (PP), fez um balanço sobre o encerramento das filiações partidárias ocorrido neste sábado, 2, e considerou que o partido obteve um saldo bastante positivo. Foram apresentados nomes fortes e competitivos, o que poderá garantir um bom número de parlamentares eleitos, tanto para o Senado, como para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

Vale destacar o trabalho que o partido vem realizando, sob o comando de Laércio Oliveira, desde a última eleição municipal. O crescimento nos últimos anos possibilitou ao PP ganhar estatura, conquistar espaços e o aumentar o número de filiados. O partido, que não tinha nenhum prefeito eleito em 2016, conseguiu eleger oito em 2020, e saiu de 28 vereadores para 73.

“Buscamos ampliar nossos quadros apresentando nomes competitivos e com propósitos claros, que é o de fazer uma política séria e uma disputa leal. O PP cresceu nos parlamentos municipais e prefeituras, e agora chegou a hora de termos um representante no Senado e manter nossa cadeira na Câmara Federal, e quem sabe ampliar essa participação, além de fazer um bom número de deputados estaduais. Não tenho dúvida que alcançaremos nossos objetivos” , disse Laércio Oliveira.

Foram filiados nomes fortes, como os deputados Capitão Samuel e Luciano Pimentel; o ex-deputado federal e ex-prefeito de Estância, Carlos Magno, e seu filho, o ex-vereador Tito Magno; os ex-deputados estaduais Jairo de Glória, Pastor Antônio dos Santos e Luciano de Menininha; o ex-jogador Washington Coração Valente; o advogado e empresário Thiago de Joaldo de Itabaianinha; Gabriela Passos, que é filha do ex-deputado Antônio Passos; a advogada Tatiane; e o ex-prefeito de Boquim, Luis Fonseca.

Também foram filiados o empresário do ramo do agronegócio, Djenal Queiroz Neto; Alan de Mundinho, filho do ex-deputado Mundinho da Comase; Pastor Jetter; O empresário Lúcio Flávio; Arthur da Camel; Willian de Salgado; as advogadas Raquel Tavares e Andrea Tereza; a empresária Taty Tauro; a enfermeira e coordenadora sistema prisional, Ilani Paulina; a líder comunitária Clara Emília; entre outros.

Foto assessoria

Por André Carvalho