Partidos começam a definir os times

Por Adiberto de Souza *

Fechada a janela partidária, as legendas começam a definir os times para o confronto eleitoral de outubro. É cedo para avaliar a força política de cada legenda depois do troca-troca de endereço partidário, pois as chapas majoritárias ainda não foram definidas. Olhando as filiações ocorridas nos últimos dias, porém, é possível prever que siglas como PSD, PP, Muda Brasil e PL terão chapas proporcionais competitivas. Por outro lado, o tradicional MDB sai dessa fase da pré-campanha bastante enfraquecido, pois além de ter perdido filiados eleitoralmente fortes, ainda sofreu intervenção em seu diretório estadual. Agora, é acompanhar os entendimentos para as indicações dos postulantes ao Senado e à vice-governadoria, fechando assim as chapas majoritárias. Esta será a última etapa antes das convenções e do início da campanha, que promete ser das mais animadas. Aguardemos, portanto!

Nova tentativa

A jornalista Ana Alves (União Brasil) vai mesmo disputar uma cadeira na Assembleia. Filha do saudoso governador João Alves Filho e da senadora Maria do Carmo (UB), Aninha não é neófita em disputas eleitorais. Em 2018, a moça concorreu sem sucesso ao Legislativo sergipano, obtendo apenas 3.505 votos. Nas eleições de 2020, a comunicadora tentou se eleger para a Câmara Municipal de Aracaju, mas teve somente 832 votos, ficando bem distantes dos 24 vereadores eleitos. Tomara que a pré-candidata tenha mais sorte agora em 2022. A esperança é a última que morre!

Dança das cadeiras

A janela partidária provocou o maior reboliço na Assembleia. No troca-troca de partidos, o PDT foi o que se saiu melhor, passando de zero para três parlamentares. O PL saiu de dois para quatro deputados. A legenda com mais representação no Parlamento estadual é o PSD, que ganhou dois novos filiados e agora tem sete cadeiras. O MDB perdeu os três parlamentares que tinha na Alese. Também ficaram sem representação no Legislativo os PTC, PSDB, PTB e Podemos. O PT saiu de dois deputados para um, enquanto o PSC, que tinha quatro deputados, ficou com um. O único partido presente na Assembleia que manteve seus três deputados foi o Cidadania. Então, tá!

Virou governista

A janela partidária possibilitou mudanças inesperadas. Bom exemplo disso é a deputada estadual Maria Mendonça, que trocou o PSDB pelo PDT. Ao deixar o ninho tucano, comandado pelo oposicionista Alessandro Vieira, e se filiar ao PDT, a política itabaianense passou a integrar o bloco governista. Ela agora é aliada do deputado estadual Luciano Bispo (PL), conterrâneo e ferrenho adversário de Maria Mendonça. Em contrapartida, o deputado Zezinho Guimaraes virou oposição, ao trocar o MDB pelo PL do dublê de político e empresário Edvan Amorim. E assim caminha a humanidade!

A corrida ao Senado

Veja o que publica a amiga Thaís Bezerra no Jornal da Cidade: “A disputa para o Senado tem afunilado. O ex-jogador Washington Coração Valente (PP) resolveu se candidatar à Câmara federal. O ex-deputado federal Valdevan Noventa (PL) naufragou o sonho ao ter o mandato cassado. Situação idêntica ocorreu com o inelegível André Moura (UB). Com essas desistências, restaram as pré-candidaturas ao Senado de Laércio Oliveira (PP), Jackson Barreto (MDB), Henri Clay (Psol), Adir Machado (Cidadania), Coronel Rocha (PTB), professor Adelson Alves (Agir-36), e Airton Rocha (DC), entre outros. Bom para o eleitor que tem opções para todos os gostos”. É vero!

MDB sob intervenção

O MDB sergipano sofreu intervenção de sua direção nacional, após brigas locais pelo comando da legenda. A princípio, o comando da legenda está com o ex-governador Jackson Barreto, devendo um interventor ser nomeado para cuidar das comissões provisórias. JB conseguiu impedir que o MDB caísse nas mãos do ex-senador Eduardo Amorim. Agora é aguardar para saber se o partido permanece no grupo governista ou se caiu nos braços do senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato ao governo de Sergipe. Marminino!

Nota de pesar

O ex-presidente Lula da Silva (PT) lamentou a morte da advogada Maria Lucia Farias Barreto, ocorrido no último sábado, em Aracaju. Dona Luci, como era conhecida, tinha 88 anos de idade e foi vítima da covid-19. Na mensagem, Lula lembrou que advogada “teve uma vida plena e a alegria de uma família ampla e generosa. Meu abraço solidário aos seus filhos, Virgínia, Milson, Marta, Marcelo, Bel, Márcio e Mércia, e aos seus netos”, escreveu o presidenciável. Descanse em paz, dona Luci!

“Pistoleiros” ameaçados

O advogado João Fontes (PTB) tem alardeado que, se for eleito governador de Sergipe, enfrentará “a pistolagem da caneta e das gargantas, encastelada nas rádios com interesses escusos”. Como não são tolos nem nada, os chamados “pistoleiros intelectuais” devem centrar fogo na pré-candidatura do causídico, para que ele não se eleja e, como promete, resolva caçá-los nas dezenas de estúdios radiofônicos espalhados por Sergipe. Seria uma indigesta batalha verborrágica. Crendeuspai!

Carta fora do baralho

O deputado estadual João Marcelo Montarroyos Leite (PT) é carta fora do baralho eleitoral deste ano. O distinto se tornou inelegível por oito anos após o Tribunal Superior Eleitoral ter rejeitado recurso do petista, tentando anular a sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral. João Marcelo foi condenado por omissão de despesas e da superação do teto de gastos com a locação de automóveis quando era prefeito de Nossa Senhora das Dores, entre 2015 e 2016. A péssima notícia para o deputado chegou 24 horas após ele ter se filiado festivamente ao PT. Aff Maria!

Balcão de negócios

A disputa por filiados com peso eleitoral transformou a janela partidária, encerrada na última sexta-feira, num verdadeiro balcão de negócios. Quem denuncia é a vereadora aracajuana Emília Corrêa (Patriota). Segundo a fidalga, não faltaram promessas mirabolantes para atrair filiados, com “valores absurdos envolvidos. Não é dessa forma que vai se despertar o interesse por uma política séria”, lamenta. A parlamentar diz que tal comportamento de algumas lideranças é ruim para democracia, porque o povo acaba ficando sem opções. Emília conclui afirmando que os balcões de negócios só são vantajosos para os partidos. Home vôte!

Partidão secular

Para marcar os 100 anos de fundação do PCB, o Grupo de Pesquisa História Popular do Nordeste e o Observatório da Democracia da UFS promovem, às 17h desta segunda-feira, a mesa redonda “O Centenário do PCB (2022) e a Questão Democrática no Brasil”. Participarão os professores Osvaldo Maciel, Ivan Alves Filho e o militante político Marcélio Bomfim, tendo como coordenador o professor Fernando de Araújo Sá. O Partido Comunista foi fundado no Brasil em 25 de março de 1922, por ex-militantes anarquistas inspirados pela Revolução Russa. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 22 de junho de 1919.

* É editor do Portal Destaquenotícias