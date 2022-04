Prefeito assina Termo de cooperação para abertura do Centro de Reabilitação

Na tarde da última sexta-feira, 1º de abril, o prefeito Cristiano Viana assinou o Termo que visa à cooperação técnica para abertura do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida da Universidade Federal de Sergipe, no município de Simão Dias.

Até o final deste mês, o Centro da UFS será inaugurado e oferecendo os cursos de Medicina, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, bem como o Centro de Especialidades Médicas de Simão Dias irá funcionar no referido prédio da Universidade Federal de Sergipe.

“O funcionamento do Centro de Especialidades Médicas de Simão Dias no referido prédio da UFS trará uma economia ao Município e oferecerá aos simãodienses atendimentos especializados de forma humanizada em um espaço moderno e acolhedor”, destacou o gestor.

O prédio do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (UFS) foi construído por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares do ex-deputado federal, Valadares Filho e do ex-senador, Antônio Carlos Valadares.

“Em tempo, agradeço o empenho do magnifico reitor, Prof. Dr. Valter Santana e toda sua equipe, além das secretarias municipais de Saúde e Controle Interno”, finalizou Cristiano Viana.

Estavam presentes no ato de assinatura, o reitor da UFS, Dr. Valter Santana, o vice-prefeito e Secretário de Saúde, Renaldo Prata, o ex-deputado federal Valadares Filho, a vereadora Aninha do Triunfo e servidores da referida universidade.

