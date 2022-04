Prefeito Gilson Andrade anuncia reajuste de 33,24% para os professores municipais de Estância

Em mais uma rodada de negociação com os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE), o prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), apresentou a proposta para o pagamento do reajuste do piso do magistério em 33,24%.

Com o reajuste, os docentes efetivos de nível médio (Classe A), com jornada de 40 horas de trabalho semanais, receberão de proventos R$ 3.845,34 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), pagos a partir do mês de Abril.

Gilson Andrade ressaltou que o diálogo com os professores tem sido de muito respeitoso e transparente. “Essa proposta apresentada hoje, reafirma o nosso compromisso com os profissionais da educação. Estamos reconhecendo, e valorizando a carreira todos os professores da Rede Pública Municipal de Estância ao conceder o reajuste de 33,24% para todos os professores”, enfatizou.

A coordenadora geral da sub-sede Sul do SINTESE Maria Augusta, reconhece o esforço da gestão municipal em pagar o piso do magistério. “A gestão municipal acreditou que era possível fazer a proposta de reajuste, do piso de 33,24%, para todos os professores. Que bom que a gestão compreende a necessidade de cumprir com a LEI do Magistério. Essa proposta, de chegar no mês de abril com reajuste de 33,24%, corresponde as nossas expectativas”, afirmou Augusta.

