Procon divulga pesquisa de preços dos itens da cesta básica; óleo de soja entre  R$ 10,39 e R$ 11,99

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga, nesta segunda-feira (04), mais uma pesquisa de preços de itens da cesta básica. O trabalho, realizado pelo setor de Educação e Pesquisa do órgão, visa monitorar o mercado e estimular o consumo consciente a partir da pesquisa prévia.

A coleta de dados foi realizada nos dias 31 de fevereiro e 1º de abril, em seis estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Ponto Novo, Mosqueiro, Atalaia Velha, Japãozinho e Novo Paraíso. Foram verificados os valores aplicados para 50 diferentes produtos, nos setores de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta que esse trabalho é desenvolvido periodicamente, em diversos segmentos comerciais. “Somente em relação aos itens da cesta básica, esse é o terceiro levantamento realizado este ano”, destacou o coordenador, acrescentando que esses dados também auxiliam os trabalhos de fiscalização e apuração de denúncias.

Preços

O levantamento mostra que, com base no período da análise, o valor do óleo de soja está entre R$10,39 e R$11,99; o quilo do arroz parboilizado custa, em média, de R$3,69 a R$4,19; o açúcar cristal apresenta maior preço de R$3,99 e menor de R$3,59; já o cuscuz flocão consta com valores entre R$1,25 e R$ 1,99.

Entre os produtos de limpeza, a água sanitária (1 l) apresenta uma variação de R$0,40, sendo o maior valor de R$1,89 e menor de R$1,49, ao passo que o sabão em pó (500 g) fica com valores entre R$1,35 e R$3,49.

Na área de higiene pessoal o pacote de absorvente (8 unidades) custa de R$1,69 a R$4,39. O mesmo item estava custando entre R$1,89 e R$4,69, na pesquisa anterior, realizada no dia 4 de fevereiro.

Acesse aqui a tabela completa.

Atendimento

Para sanar dúvidas ou registrar denúncias, o Procon Aracaju pode ser acionado através do SAC 151 ou por meio do número telefônico 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A solicitação também pode ser encaminhada pelo e-mail [email protected].