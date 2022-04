Sergipe inicia campanha de vacinação contra a Influenza em SE

Sergipe inicia a 24ª campanha nacional de vacinação contra a gripe Influenza a partir desta segunda-feira (04). O calendário de aplicação dos imunizantes foi definido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) em duas etapas que foram delimitadas pelo Ministério da Saúde e contemplam diversos grupos prioritários. A vacina que será aplicada é trivalente, ou seja, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e a influenza A.

“Daremos início à campanha vacinando dois grupos prioritários: trabalhadores da Saúde, que também terão a vacina do sarampo atualizada e idosos com faixa etária de 60 anos e mais. Além disso, a SES vai promover em 30 de abril, o dia ‘D’ de imunização para reforçar a vacinação desses dois grupos prioritários”, explica a Gerente Estadual do Programa de Imunização, Sândala Oliveira.

A SES reforça que, mesmo quem já se vacinou na última campanha, precisará tomar a vacina novamente, pois há uma atualização anual do imunizante. “A vacina é produzida em cima dos vírus de maior circulação, então, é preciso atualizar o esquema todos os anos tomando uma nova dose da influenza”, complementa a gerente. A segunda etapa acontecerá entre 03 de maio e 03 de junho com os demais grupos prioritários: crianças de 06 meses a menor de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, população indígena, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviários, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. As crianças nesta etapa receberão ainda a vacina contra o sarampo.

De acordo com Sândala, é fundamental que todos atualizem o esquema vacinal e se protejam contra os vírus da gripe influenza que estão em maior circulação no país, sobretudo, com a proximidade do período sazonal da doença. “O período de chuvas se aproxima e com ele os vírus relacionados à Influenza. Então, quanto mais cedo os grupos prioritários procurarem a unidade de saúde para serem vacinados, mais cedo estaremos imunizados. Sendo assim, antecipe a vacina, não deixe para ir no final do período da campanha, somente assim, poderemos diminuir a circulação destes vírus. Quando as pessoas estão vacinadas a transmissão diminui, por isso, é importante que as pessoas tenham consciência de que são muitos vírus gripais e a vacina atua naqueles que estão em maior circulação no país”, ratifica.

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu um percentual de vacinas que já foi repassado aos municípios e, semanalmente, o Ministério da Saúde repassa um quantitativo de doses para fortalecer a campanha contra a Influenza em Sergipe.

