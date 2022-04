Tecnologia Google potencializa o ensino a distância. Muitos são os recursos digitais

Recurso que gera a necessidade de fortalecer cada vez mais a formação docente frente a essa diversidade tecnológica, dessa forma surge a necessidade de plataformas como o Google Workspace for Education

Criada pelo Google, o Google Workspace for Education, é uma plataforma com o objetivo de ajudar as instituições de ensino com a inserção de tecnologias para a otimização do aprendizado dentro e fora de sala de aula.

O Google Workspace for Education possui ferramentas que permitem uma eficaz comunicação entre o professor tutor e os alunos da disciplina. Além disso, todas elas podem ser acessadas através do celular, facilitando a vida dos alunos do Ensino a Distância (EAD).

Uma Instituição de Ensino Superior (IES) que oferece o EAD com a Google Workspace for Education, mostra ao aluno as quatro grandes facilidades: seus conteúdos em qualquer lugar; colaboração em alta velocidade; comunicação em tempo real; compartilhamento de trabalhos e atividades, de acordo com o professor adjunto da Unit, Cassius Gomes de Oliveira.

“As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão cada vez mais presentes em todos os setores da sociedade, inclusive no âmbito educacional. Assim, muitos são os recursos digitais que surgem a cada instante, havendo a necessidade de fortalecer cada vez mais a formação docente frente a essa diversidade tecnológica com o objetivo de estimular o uso cada vez mais assertivo desses recursos”, diz Cassius.

Google Workspace for Education

No auge da pandemia, a ferramenta mais utilizada nas aulas remotas, segundo o professor Cassius, foi o Google Meet. Entretanto as demais ferramentas também tiveram destaque:

O Google Classroom: como repositório de conteúdo, espaço de interação, espaço de aplicação de atividades avaliativas, foi e ainda continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas. “Vale lembrar que no Grupo Tiradentes todas as turmas possuem seu próprio classroom”, pontua Cassius.

O Google Forms: para realização de pesquisas e atividades avaliativas também é uma das ferramentas mais utilizadas.

O Google Docs: editor de textos do Google, também é sem dúvida uma das ferramentas mais utilizadas, visto sua facilidade de utilização e por trabalhar de forma online.

Google apresentações: de maneira semelhante ao Google Docs, também é uma das ferramentas mais utilizadas para construção de apresentações interativas.

O Google Planilhas: é uma das ferramentas mais utilizadas. “Esta é a planilha eletrônica que por sua fácil utilização, principalmente na geração de gráficos, entrou para o conjunto das ferramentas mais utilizadas”, ressalta.

Tecnologia e aprendizado

Segundo o professor Cassius, existem discentes que são cinestésicos, auditivos e visuais, esses fatores exigem do docente habilidades diversificadas para despertar o interesse pela aprendizagem dos seus estudantes.

“No universo do EAD estas dificuldades podem aumentar ainda mais. Assim, estas ferramentas sendo utilizadas de forma integrada, permitem sem dúvida a obtenção de melhores resultados no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes”, afirma.

Essas ferramentas permitem que mesmo no EAD o aluno não se sinta só. “A simplicidade no retorno de feedbacks referentes as atividades propostas pelo professor no Google Classroom, ‘removem’ as paredes da sala de aula permitindo assim que o aluno estude em qualquer hora e lugar”, completa.

Asscom Unit