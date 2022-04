Trabalhadores rurais constroem Dia D de Mobilização nacional

Luta pela reestruturação do atendimento do INSS une trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade. Trabalhadores previdenciários em greve nacional, organizados no SINDIPREV/SE, estarão no protesto

O acesso à Aposentadoria Rural, ao Salário Maternidade e ao Auxílio Doença nunca foi tão difícil quanto agora. Por isso a luta pela Reestruturação do Atendimento do INSS está construindo o ‘Dia D de Mobilização Nacional’, nesta terça-feira, dia 5 de abril, convocado em todo o Brasil pela CONTAG e em Sergipe pela FETASE, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de todas as centrais sindicais. Em Aracaju, o protesto será às 8h da manhã, na Agência Previdenciária Siqueira Campos, localizada na Rua Florianópolis, nº 349.

A manifestação pela reestruturação do atendimento do INSS também cobra do governo federal a garantia de orçamento adequado; melhoria nas plataformas do INSS; revisão dos processos indeferidos indevidamente; mais servidoras e servidores; e mais médicos peritos.

Lucivânio de Aragão, presidente da FETASE, afirma que os mais de 500 mil trabalhadores rurais de Sergipe sofrem o impacto negativo da desestruturação do INSS. “Desde o início da pandemia o Inss fechou as portas, passou a haver o atendimento online e foi criada uma fila única no Nordeste. Somos um estado pequeno e nunca enfrentamos tanta demora e dificuldade para ter acesso ao auxílio doença ou salário maternidade, entre outros problemas. Chega a atrasar um ano, é uma situação muito difícil que enfrentamos”.

Lucivânio de Aragão afirma que esta é uma luta de todas as trabalhadoras e trabalhadores. “O corte de recursos do Governo Federal, o desmonte do órgão desestruturou a previdência social. Tínhamos várias agências no estado que estão todas fechando. Não podemos permitir a destruição do INSS, as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros precisam da previdência. E esta luta não é só uma luta dos trabalhadores rurais, mas também dos quilombolas, pescadores, marisqueiras e trabalhadores da cidade. Todos precisamos da previdência social”.

O agricultor familiar Alberto Marques Santos do Sindicato de Agricultores Familiares de Aquidabã e representante de Sergipe na Escola Nordeste de Formação da CUT vai participar do ato. “São muitas dificuldades enfrentadas neste momento de desmonte do INSS. E a quantidade de processo indeferido nunca foi tão grande. O trabalhador fica excluído de seu direito. É inaceitável. Precisamos nos unir para lutar e mudar esta realidade”, afirmou Alberto.

Dirigentes do SINDIPREV/SE também participarão da manifestação em apoio à luta. “O ato é dos trabalhadores rurais, convocado pela CONTAG nacionalmente. Eles defenderão a previdência pública, inclusive, melhores condições no atendimento e, consequentemente, são solidários à nossa greve e às nossas pautas”, afirmou Júlio César dirigente do SINDIPREV/SE.

Por Iracema Corso