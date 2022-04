Usuários e trabalhadores aprovam construção do novo prédio da UBS Elizabeth Pita

“Essa reconstrução da unidade é a realização de um sonho para o Santa Maria”. A declaração, dada pela moradora Marleide Ferreira dos Santos, representa o sentimento da comunidade do bairro em relação à construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Elizabeth Pita, iniciada na semana passada. Com uma média de 250 atendimentos por dia, a UBS é uma das que abrange maior público na região.

O novo prédio é uma demanda antiga da comunidade, que, a partir de agora, sonha com melhores condições de acesso aos serviços, assim como de trabalho. A assistente social da UBS, Paula Costa, ressalta as limitações do atual prédio onde a unidade funciona, e o quanto essa obra trará ganhos importantes para a população.

“Os usuários têm muito a ganhar e os profissionais de saúde também. A nova unidade terá uma infraestrutura necessária para desenvolver bem as atividades do dia a dia, acolhendo a população em todas as demandas que cabem à Atenção Primária, e desenvolver com humanização e respeito. A população do Santa Maria está crescendo, e nós precisamos de uma unidade que tenha o porte suficiente para atender dentro dos padrões de segurança e acessibilidade, por exemplo”, considera.

Jeane Maria dos Santos é agente de saúde há 24 anos e está esperançosa quanto à construção da nova unidade. “Um prédio próprio e novo trará mais conforto e melhores condições de trabalho para nós, assim como será confortável para os usuários também. Atualmente, onde a unidade funciona, a questão de espaço é uma das maiores dificuldades, e por isso estamos com boa expectativa para essa obra”, disse.

Melhor atendimento

Atualmente, a unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, com três equipes de saúde da família, compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente de saúde. Ainda fazem parte da unidade uma equipe de saúde bucal, com odontólogo e auxiliar. Com o novo prédio, a expectativa de quem faz uso do serviço é de que o atendimento seja ainda melhor.

Maurina de Jesus é moradora do bairro e reside em frente ao local onde será construído o novo prédio. “Espero que seja bem melhor do que onde hoje ela funciona. Que tenha um espaço maior, e que as benfeitorias envolvam também um melhor serviço e atendimento, já que eu e toda a minha família utilizamos os serviços da unidade”, afirma.

Outra usuária que também reside em frente ao local onde será construída a nova unidade é Fabiana Lopes Batista, que mora no bairro há 17 anos. “Sempre utilizei os serviços do posto e estou feliz por essa obra. A gente espera que esse novo prédio seja mais amplo, tenha mais equipes, para que a gente tenha mais conforto”, disse.

Nova unidade

Fruto de um investimento superior a R$1,6 milhão, a nova sede da UBS Elizabeth Pita será erguida no conjunto Valadares, próximo ao prédio antigo, que foi demolido em 2015. Desde 2019 a unidade funciona num prédio alugado pela Prefeitura, para prestar os serviços de saúde à população que estava desassistida, desde 2015, solucionando um problema histórico na localidade.

Com a construção da nova sede, o atendimento será ser ampliado, com a oferta de serviços como consultas médicas, de enfermaria, atendimentos odontológicos, observação, vacinas, curativos, além de dispensação de medicamentos em uma nova farmácia.

O novo prédio ocupará uma área de 580 m² e contará com casa de lixo; recepção; sala de espera; arquivo; sala de imunização e nebulização; dois consultórios de enfermagem; três consultórios médicos; um consultório ginecológico; sala de curativo; dois gabinetes odontológicos; sala de observação; sala de reuniões; sala de administração; farmácia; depósito; copa; esterilização; DML; sanitário acessível dos consultórios; e vestiário masculino e feminino para funcionários.

Foto: Marcelle Cristinne