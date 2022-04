Vacina contra sarampo está disponível em UBSs, shoppings e drive da Sementeira, em Aracaju

Nesta segunda-feira (04), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou a Campanha Nacional contra o Sarampo, que seguirá até o dia 3 de junho. A vacinação está sendo ofertada nas salas de vacina das 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), três shoppings da capital e no drive-thru montado no Parque da Sementeira.

De acordo com a enfermeira e referência técnica da UBS Augusto Franco, Stephane Sampaio, a Campanha foi divida em duas etapas. “A primeira, que começou hoje e vai até o dia 2 maio, vacinando apenas os profissionais de saúde com esquema vacinal incompleto até 59 anos. Já a segunda etapa, começará dia 3 de maio e seguirá até o dia 3 de junho, e terá como público-alvo as crianças de seis meses a menores de 5 anos [4 anos, 11 meses e 29 dias]”, explica.

Os profissionais de saúde com idade até 29 anos, sem registro de vacina contra o sarampo, devem receber a primeira dose, e em 30 dias, a segunda. Já os que fazem parte dessa faixa etária e com o registro da 1ª dose da vacina, recebem a segunda para completar o esquema vacinal.

“Já os profissionais de saúde que já receberam as duas doses da vacina contra o sarampo já estão com esquema vacinal completo e não precisam se vacinar. Para os profissionais de saúde com idade entre 30 e 59 anos sem registro de vacina contra o sarampo recebem dose única. E àqueles que já possuem registro da vacina, não necessitam se vacinar”, enfatiza.

O acesso ao serviço acontece de segunda a sexta-feira, nas Unidades Básicas de Saúde (das 8h às 16h) e em quatro UBSs em horário estendido (das 8h às 18h nas UBSs Augusto Franco, Onésimo Pinto, Max de Carvalho e Francisco Fonseca), nos shoppings: Riomar, Jardins e Aracaju Parque (das 8h às 17h); e no drive-trhu da Sementeira (das 8h às 13h) .

Prioridade

Para a profissional da saúde Maria Eliana dos Santos, que trabalha na UBS Augusto Franco, estar contemplada na primeira fase foi uma ótima oportunidade de se imunizar. “Sempre priorizo minha saúde e a da minha família, por isso faço questão de atualizar meu cartão de vacinas”, disse.

“Eu sou agente de saúde e sempre estou em contato com muita gente, por isso sempre que abre a campanha de vacina e estou como público-alvo venho logo me vacinar. É muito importante esse cuidado preventivo”, declara Luciana dos Santos Monteiro.

Outro agente de saúde que concorda sobre a importância da vacinação e da prioridade para os profissionais da saúde é Érika Gonçalves. “Esta vacinação é uma oportunidade muito importante para prevenir doenças. Cuidar da minha saúde e, por consequência, cuidar também dos que estão próximos a mim”, reconheceu.

Sarampo

O sarampo é caracterizado por febre, erupção avermelhada na pele e problemas respiratórios. É uma doença viral altamente contagiosa que pode deixar sequelas e, em casos graves, ser fatal.

A transmissão acontece de pessoa para pessoa, através de secreções expelidas pela tosse, espirro, respiração, e o período de incubação, que é o tempo entre contágio e o aparecimento dos sintomas, tem, em média, 12 dias.

A transmissão pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas e o único meio de prevenção é a vacina tríplice viral que protege, também, contra a rubéola e a caxumba.

