Ações de Fábio Reis continuam beneficiando diversos municípios de Sergipe

Seguindo o ritmo de trabalho e liberação de recursos para os municípios de Sergipe, o deputado federal Fábio Reis (PSD) vem inaugurando obras, assinando ordens de serviço, fazendo entregas de equipamentos para contribuir na manutenção das ruas e avenidas. Além de ser autor de uma grande quantidade de emendas parlamentares que proporcionam melhor qualidade de vida, mobilidade urbana e bem-estar para a população sergipana.

As ações mais recentes oriundas das emendas parlamentares alcançaram municípios como Tobias Barreto, Salgado, Lagarto, Nossa Senhora de Lourdes, Neópolis, São Domingos, São Cristóvão, Japoatã e Riachão do Dantas. A lista de municípios beneficiados pelas obras cresce cada vez mais e todos eles já receberam as ordens de serviços para pavimentações em paralelepípedo.

“Somente as pessoas que vivem com a poeira e a lama em suas portas sabem da importância de uma pavimentação, de uma obra como a que estamos levando para várias comunidades de Sergipe”, frisou Fábio Reis.

No município de Salgado, ao lado do prefeito Givanildo Costa, o deputado entregou um caminhão toco basculante (caçamba) no valor de R$ 273 mil. O veículo irá melhorar os serviços oferecidos pela prefeitura e será utilizado em diversas áreas, como a agricultura e na recuperação das estradas.

O trabalho de atualização da frota começou, para que os veículos sem condições de segurança, sejam trocados por novos e continuem a fazer a cidade crescer. Já foram destinados ao município em 1 ano, só de emendas parlamentares de Fábio Reis, cerca de R$ 14 milhões.

Japoatã, no Baixo São Francisco, também foi presenteada com um caminhão toco basculante. O veículo chegou por meio de uma emenda parlamentar de Fábio Reis.

Nesse mesmo dia também foi entregue um ônibus escolar, fruto de recurso que o parlamentar conseguiu ao longo do ano e que foi destinado para a SEDUC de Sergipe para aquisição de 24 veículos escolares para diversos municípios.

Município de Lagarto

Em Lagarto, Fábio Reis voltou a assinar uma ordem de serviço para pavimentação em paralelepípedo. As ruas contempladas pelas obras no Loteamento Santo Antônio foram: Rua Edvaldo Júnior de Farias Pratas; Estrada de dona Tete; Rua Maragogi (G); Rua Orquídea (B); Rua Lírio da Paz (A); Rua José Freitas e Rua José Alves de Farias. Já no bairro Cidade Nova foram: Rua João de Inês; Rua Ronaldo Prata do Nascimento e Rua Maria Marina Lima. Além da Rua Principal do Povoado Carcará.

“Fábio Reis tem buscado recursos em Brasília para ajudar Sergipe, sem jamais esquecer da sua terra Lagarto. E aqui estamos mais uma vez nessa parceria para dar ordens de serviços que inclusive já começaram. Estamos trabalhando juntos para beneficiar toda a população”, ressalta o governador do estado, Belivaldo Chagas.

Já são mais de 20 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo e emendas parlamentares no valor de quase de R$ 3 milhões em parceria com o governo do estado.

Por Assessoria Parlamentar

Foto Kaio Espínola