Agora a formação de chapas

Diógenes Brayner – [email protected]

Os partidos se movimentam para regularizar a filiação dos novos membros junto ao TSE. Toda a documentação pode ser enviada até dia 14 via TRE. A expectativa quanto às candidaturas continua, principalmente na avaliação do número de deputados – estadual e federal – que as siglas podem eleger. Cada uma delas tem perspectiva de fazer no máximo um parlamentar à Câmara Federal, embora alguns partidos avaliem de dois a três nomes, para formar uma bancada de apenas oito representantes do Estado em Brasília, totalizando onze com os senadores. A atual legislação dificultou muito o voto proporcional, embora trouxesse maior realidade de cada um dos escolhidos, em relação ao percentual da votação. As diferenças não serão tamanhas.

Para a Assembleia Legislativa, com um número maior de eleitos, a maioria das legendas terá condições de manter bancada mais ampla, mesmo assim sem as facilidades provocadas pelas coligações. Avalia-se com maior possibilidade quais as siglas que farão bancadas mais amplas para o período legislativo de 2023 a 2026 e a impressão é que a base aliada conseguirá maior representação – pelo menos numa visão de agora – e se conseguir o Governo manterá a maioria na Casa. PSD, PP, PT, PSDB/Cidadania, PDT, PL e Republicanos podem ter bancadas maiores, mas sem menosprezar siglas menores que podem surpreender com nomes que não se esperava, provocando uma renovação que vai acima dos 40% ou mais.

Quanto ao Senado o que oferece maior número de candidatos é a base aliada, em que aparecem os nomes de Jackson Barreto (MDB), André Moura (UD) e Laércio Oliveira (PP), que estão dispostos a integrar a chapa majoritária liderada pelo deputado federal Luis Mitidieri (PSD). Quanto aos demais chapas, a delegada Daniele Garcia (Podemos) é citada como candidata ao Senado de Alessandro Vieira, que disputa o Governo pelo PSDB/Cidadania, enquanto o Psol indicaria o nome do advogado Henri Clay ao Senado, na chapa liderada pelo senador Rogério Carvalho (PT). Não há ainda nomes de vice porque a indicação geralmente acontece nos minutos finais para fechamento das chapas majoritárias.

Chama atenção a presença de três nomes para concorrer ao Senado pela base aliada e o receio é que se crie problemas com os dois que sobrarem. Mas as conversas são muito insistentes para que haja o consenso e se evite traumas no final. Todos devem ter a mais absoluta consciência de suas condições, para não atrapalhar o processo e até desistir se pressentir que não terá condições. Esses são momentos de revelar desapego por um bem maior, desde que a certeza do insucesso prevaleça. Falou-se até em candidatura avulsa, o que seria imaturidade pela certeza de que sem um bloco definido dificilmente se chega lá.

Ah! Ia esquecendo: tem o ex-senador Eduardo Amorim, que já anunciou candidatura ao Senado, dizendo que não abre mão dela e que está preparado para retornar ao mandato. Espera-se para que ele anuncie o seu novo partido e tentar avaliar o que vai dá.

Poluição das águas pluviais

O ex-prefeito de Aracaju, João Gama, denuncia que um circo vizinho ao shopping Jardins joga fezes dos sanitários (foto) diretamente na rede de águas pluviais, causando uma poluição que não pode passar despercebida.

*** O cuidado com a poluição nas redes pluviais tem que ser intensificado, para evitar que crie problemas graves à população.

Ainda sem definição

Não há ainda uma definição em relação à candidatura do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), a governador do Estado.

***O coordenador do partido e da parte política, Edvan Amorim, está avaliando todo o quadro, inclusive porque deseja o irmão, Eduardo Amorim ao Senado.

*** Eduardo Amorim filiou-se ao PL, mas a estratégia do partido não é lançar uma chapa puro sangue, com Valmir a governador e Eduardo ao Senado.

Eduardo só ao Senado

A informação real é que Valmir de Francisquinho será mesmo candidato a deputado federal, o filho a estadual e se busca composição para Amorim disputar o Senado em composição com outro partido.

*** Ainda vai correr muitas conversas para que se consolide uma nova chapa, que só não poderá ser tendo Rogério Carvalho candidato a governador, por ser do PT.

Lula interferiu

Notícia que chega de Brasília sobre o MDB: o partido ficaria sob o comando dos Reis, mas a um pedido do ex-presidente Lula à Direção Nacional, a sigla foi entregue ao senador Rogério Carvalho (PT), em Sergipe.

*** O MDB Nacional praticamente passou a legenda para Rogério que entregou ao empresário Clóvis Silveira, inclusive que já formou chapa proporcional.

*** O ex-governador Jackson Barreto se manteve no MDB, anuncia candidatura ao Senado pela base aliada e já tem até o suplente: Joãozinho de Solinha (PSD).

Confusões à frente

A informação inicial é de que Rogério e Jackson conversaram sobre o pedido de Lula para que o MDB apoiasse o PT. JB desmentiu essa conversa, diz que vota em Lula a presidente, mas se mantém candidato a senador pela base aliada.

*** Segundo ainda a mesma fonte, Rogério não pretende JB em sua chapa e quer como candidato ao Senado o advogado Henri Clay (Psol).

*** O bolo é grande e há perspectiva de que haja candidatura avulsa a senador, o que já foi provado que não dá certo.

Instagran de JB

Em seu instagran, Jackson Barreto publicou: “o momento atual pede coerência política e democracia. Fico no MDB, assumo o comando e sou pré-candidato ao Senado para me somar com Lula para reconstrução política e social do nosso País”.

*** A postagem teria sido feita nesta tarde e apesar de fazer declaração sobre o apoio a Lula, Jackson quer ser candidato pela base aliada e a acompanha em tudo.

Emília denuncia fake

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) ficou chateada com a publicação de uma foto dela com o ex-presidente Lula, postada por um ilustrado repórter.

*** Emília classificou de fake a foto publicada, inclusive porque não acompanha o ex-presidente Lula, que tenta seu retorno para o Planalto.

*** A direção nacional do Patriota não fechou com nenhuma candidatura a presidente e liberou filiados em todo o País. Mas, no caso de Sergipe, o partido não acompanha Lula.

Vai decidir depois

O radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho avisa que pode apoiar Valmir de Francisquinho (PL), Rogério Carvalho (PT) ou Fábio Mitidieri (PSD): “comecei a conversar com aliados e decidirei depois”, disse.

*** Gilmar Carvalho está filiado ao Partido Liberal e fez visita a Porto da Folha, onde foi o mais votado nas duas últimas eleições.

Alessandro e Daniele

O senador Alessandro Vieira (PSDB/Cidadania) é candidato a governador com o apoio do Podemos, que vai indicar a delegada Daniele Garcia (que preside o partido em Sergipe), para o Senado.

*** O vereador Ricardo Marques, que será candidato a deputado estadual pelo Cidadania, tem lutado para que Daniele esteja na chapa de Alessandro, disputando o Senado.

Imprimindo dinheiro

Há denúncias de gastos altos em cidades de regiões de Sergipe, para manter a votação a deputado de parentes de prefeitos. Um deles sustenta 76 lideranças de absolutamente tudo.

*** Um provável pré-candidato disse que “a impressão que temos é que alguns prefeitos têm impressoras e estão imprimindo dinheiro para comprar apoios”, brincou.

Rogério e Henri

Dia 30 deste mês o Psol vai realizar a conferência nacional do partido para definir posição em relação à Presidência, que não terá surpresa em relação ao apoio a Lula.

*** Em Sergipe, o advogado Henri Clay será o candidato do Psol ao Senado, e deve integrar a chapa majoritária do candidato a governador Rogério Carvalho (PT).

Um giro pelas redes sociais

Tenente Edgard – Esses cantores que querem processar o presidente, só ficariam felizes se trechos das suas músicas fossem usados por maconheiros e traficantes.

Joyce Hallsselmann – Os mesmos que aplaudem a tortura realizada contra prisioneiros políticos no Brasil são, hoje, aqueles que não repudiam a matança da população civil ucraniana. Não condenar é apoiar.

Siba Machado – A quadrilha e o assalto ao OGU através do satânico Orçamento Secreto do Bolsonaro/Centrão com a participação do tal ‘relator’ do orçamento: Márcio Bittar.

Globo política – Dirigentes dos PSDB, MDB e União se reúnem para discutir candidatura única da ‘terceira via’.

Bia Kicis – O jurista Ives Gandra Martins Filho fala sobre o ativismo judicial e seu impacto negativo em nosso Brasil.

Fórum – Adriano Pires desiste da presidência da Petrobras: “conflito de interesses” Pires trabalhou no Congresso no ano passado pela aprovação da lei do gás, com artigos que eram do interesse das distribuidoras.

Diego Amorim – Acordei pensando em como vivemos num país onde políticos terão de gastar cinco bilhões de reais em 45 dias para fazer campanha.