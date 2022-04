Banese Card prorroga feirão ZeraDívida em Nossa Senhora do Socorro

Para atender a alta demanda dos clientes, os atendimentos foram prorrogados até 9 de abril.

Atendendo a pedidos dos clientes, o Banese Card prorrogou até o dia 9 de abril o feirão ZeraDívida, que está sendo realizado na Loja Banese Card, no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro. Quem negociar a dívida com o cartão durante o evento receberá vantagens exclusivas, como descontos de até 90% nos encargos existentes (juros e multas), e a possibilidade de parcelar o valor negociado em até 18 vezes.

O atendimento ao público é de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O interessado em participar da ação deve ir até o local indicado e levar documento de identificação original (com foto). Não é necessário realizar agendamento prévio.

Os clientes Banese Card que não conseguirem visitar o feirão têm a opção de negociar a dívida por telefone, através do número 0800 021 9023, ou ainda, enviando nome completo e telefone de contato para o e-mail [email protected] .

Após o pagamento do valor total à vista, ou da primeira parcela do acordo com o cartão, o nome é retirado do SPC e Serasa em até cinco dias úteis. Durante os feirões, a organização da iniciativa recomenda o uso de máscara e o distanciamento social como medidas de prevenção à Covid-19. Também há álcool em gel a 70% disponível para os clientes.

Mais informações sobre o ZeraDívida podem ser obtidas ligando para os números 0800 284 2884 ou (79) 3218 2080.

Ascom Grupo Banese