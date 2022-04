Belivaldo autoriza mais R$ 2 mi para pavimentação de ruas em Lagarto

Dando continuidade às obras de infraestrutura no estado, o governador Belivaldo Chagas assinou nesta segunda-feira (04), em Lagarto, ordens de serviços para pavimentação de diversas ruas da sede municipal e de ruas dos bairros Cidade Nova e Boa Vista e do povoado Carcará. Os investimentos somam R$ 2.211.899,64, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Fábio Reis.

“A comunidade aguardava por isso, afinal de contas, é qualidade de vida. A gente vê aqui vários carros um atrás do outro, vê a poeira subindo, entra casa adentro, a pessoa quer ter sua casa com tudo limpo, tranquilo e não consegue. Então, essa é uma ação conjunta do governo do Estado com o deputado Fábio Reis, que tem se preocupado muito com o desenvolvimento não apenas de Lagarto, mas de Sergipe. Só hoje, são mais de R$ 2,2 milhões que estão sendo aplicados para dar mais qualidade de vida e ajudar no desenvolvimento de Lagarto”, declarou o governador, que pretende, com recursos do governo do Estado, investir ainda em torno de R$55 milhões para pavimentação de vias em todo o estado.

Na ocasião, o deputado federal Fábio Reis falou sobre a parceria com Governo do Estado que tem sido revertida em benefícios para a população. “Não tenho palavras para agradecer essa parceria com o governo do Estado. São mais de R$ 2 milhões em investimentos em parceria para tirar o povo da lama e da poeira. A comunidade que vive nessas condições é quem sabe o sofrimento que é. Então pensando nisso, a gente tem focado o nosso trabalho na área rural e nessas ações”, pontuou.

Em uma área total de 20.044,43 m², as obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). “Toda obra de pavimentação, seja a paralelepípedo ou asfáltica, é um benefício muito grande para população. Significa saúde e, na época da chuva, não ter lama, nem poeira no verão”, frisou o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

No Povoado Carcará, a pavimentação em paralelepípedo contemplará a Rua Principal, em um investimento de R$ 605.908,96 que abrangerá uma área total de 5.530,97 m². Os serviços compreendem ainda passeio em concreto simples (1.768,06 m²); meio fio (1.551,47 m) e construção de 24 rampas padrão para pessoas com deficiência.

Para o agricultor Acrísio Vitório, morador do povoado, a pavimentação vai ajudar a trazer melhores condições de vida para a comunidade. “Já é um bom começo, a gente só tem a agradecer, porque a gente esperou muito tempo e agora chegou”.

Da mesma forma, apontou o morador Pedro Santos Nascimento. “É uma obra que vai satisfazer toda a comunidade e a gente estava carente disso aqui. E, graças a Deus, a gente só tem a agradecer, primeiramente a Deus e segundo ao governo do Estado e a quem correu atrás também dessa solicitação. Vai valorizar as casas, a comunidade e vai facilitar para a agricultura, comércio e no transporte escolar”, relatou.

Cidade Nova, Boa Vista e sede municipal

Já no bairro Cidade Nova, o governador assinou as ordens de serviço para pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas dos bairros Cidade Nova, Boa Vista e da sede municipal.

Na Cidade Nova e no bairro Boa Vista o valor investido será de R$ 718.065,85. No bairro Cidade Nova, serão contempladas as ruas João de Inês, Ronaldo Prata do Nascimento e Estrada do Coqueiro de Baixo. No bairro Alto da Boa Vista, serão contempladas as ruas Maria Marina Lima e Antônio Ribeiro Santana. A pavimentação em paralelepípedo abrangerá uma área total de 6.007,27 m², com passeio em concreto simples (2.945,32 m²); meio fio em concreto simples (2.712,97 m) e construção de 48 rampas padrão para pessoas com deficiência.

Para pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município de Lagarto serão investidos R$ 887.924,83. Serão beneficiadas as ruas Estrada de Dona Tete; José Freitas Nascimento; Josefa Alves de Farias e Edvaldo Junior de Farias Pratas; assim como as ruas Maragogi, Orquídea e Lírio da Paz, no Loteamento Santo Antônio. Ao todo, será pavimentada uma área de 8.506,19 m² e os serviços incluem, também, passeio em concreto simples (2.190,25 m²), meio fio (2.886,42 m); e construção de 61 rampas padrão para pessoas com deficiência.

A autorização para o início das obras deixou a comunidade em festa, em especial o líder da comunidade da Boa Vista, Lucas do leite. Para ele, as obras eram um anseio antigo da comunidade e irão favorecer o desenvolvimento da localidade. “A notícia de que vão calçar as ruas do entorno do campo do Galo me de deixou muito feliz. Estou muito satisfeito e quero agradecer ao deputado federal Fábio Reis e ao governo do Estado por trazer essa grande obra aqui para os moradores do bairro, que sonhavam em sair da lama e da poeira”, comemorou.

Outros investimentos

Ainda durante os eventos, o governador destacou as obras que estão sendo realizadas pelo governo do Estado em benefício de toda região de Lagarto, assim como a região do Centro Sul, a exemplo da duplicação da entrada de Lagarto e a adutora do Piauitinga, que vai contribuir no abastecimento das cidades de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias. “Em relação a Lagarto, temos ainda obras doutras que beneficiam direta e indiretamente a população. É gratificante chegar aqui e ver a entrada do município sendo duplicada, que já está em fase bastante avançada, além das obras do Pró-Rodovias na região”, ressaltou.

Foto: Mário Sousa

Governo de Sergipe