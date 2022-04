Câmara de Aracaju homologa o resultado do concurso público

A Câmara Municipal de Aracaju homologou, nesta sexta-feira, 01, o resultado do concurso público divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. A informação foi confirmada pela superintendente Executiva, Joseane Aguiar.

As provas foram realizadas no dia 05 de dezembro de 2021, momento em que houve a flexibilização das restrições da pandemia do Coronavírus.

Com a homologação, a Comissão do Concurso divulgará nos próximos dias um cronograma com as datas das fases seguintes, incluindo a data da convocação dos aprovados e, logo após, a posse dos novos servidores públicos.

Ao todo, a Câmara realizou concurso para preenchimento de 52 vagas, sendo 34 para nível médio e técnico e 18 para nível superior.

O que é a homologação

A homologação do concurso público nada mais é que a confirmação de todas as etapas anteriores. É o momento em que Câmara Municipal de Aracaju e a FGV aprovam as fases que antecederam e confirmam a lista de aprovados.

Normalmente, os concursos públicos possuem as seguintes fases: preparação, inscrição, recursos, provas, homologação, nomeação e posse.

Foto César de Oliveira

Por Agência Câmara Aracaju