Cine Coelho reúne clássicos de histórias para crianças contados por personagens infantis. A atração gratuita acontece no RioMar Aracaju, até 17 de abril

O mês mais doce do ano chega trazendo grandes novidades e muita diversão para o público infantil do RioMar Aracaju. Entre as atrações, o Cine Coelho estreou com sucesso e para a alegria da criançada permanece em cartaz até o dia 17 abril.

No cineminha produzido para acolher e promover experiências sensoriais à garotada, o entretenimento fica por conta dos fantoches do Tac Tacs, que participam da atração contando os clássicos das histórias infantis. A diversão é garantida não só para os baixinhos, mas também para os altinhos que aproveitam o momento para relembrar os tempos de criança.

Dentro da programação do Cine Coelho, as sessões acontecem diariamente, nos horários das 15h e 18h, no primeiro piso do RioMar, ao lado do restaurante Madero. Para curtir a deliciosa atração é só chegar ao local do evento e participar gratuitamente da diversão.

Serviço

O quê? Cine Coelho – espaço de cineminha, com experiência sensorial, onde os clássicos das histórias infantis são contados pelos fantoches do Tac Tacs

Quando? Diariamente, até 17 de abril, em duas sessões: 15h e 18h

Onde? Primeiro piso do RioMar Aracaju, em frente à Praça de Eventos Mar e ao lado do Madero – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Fonte assessoria

Foto_Ítalo Cristóvão