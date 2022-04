Comissão de Negociações da prefeitura recebe procuradores municipais

A Comissão de Negociações da Prefeitura de Aracaju recebeu, nesta segunda-feira, 4, representantes da Associação dos Procuradores do Município de Aracaju (APMAJU). Este foi o primeiro encontro com a categoria para iniciar a rodada de negociação salarial com a administração municipal.

Na reunião, os representantes da associação apresentaram suas demandas e houve um momento de diálogo aberto com os gestores. O secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, explicou como as tratativas vêm sendo feitas entre a Comissão e as categorias.

“Neste primeiro momento nós abrimos espaço para um diálogo, de forma transparente e democrática, para conhecer os anseios dos servidores. Após essas discussões, iremos prospectar cenários, avaliando a proposta feita pela categoria, para que possamos verificar, através de estudos técnicos, qual o impacto disso para o Município”, detalha o secretário.

Para o procurador-geral do município, Sidney Amaral, o diálogo foi importante para o desenvolvimento das negociações. “A reunião foi muito positiva, pois a administração tem adotado uma metodologia que considero excelente. A Comissão escutou a categoria e as propostas feitas, ainda em um ambiente de verbalização, e, agora, serão produzidos os estudos técnicos para darmos prosseguimento às negociações”, disse.

Após o diálogo, ficou acordado que os dados serão analisados e uma nova reunião será agendada para os próximos dias. O presidente do APMAJU, Arício Andrade, elogiou a metodologia da Comissão em receber cada categoria individualmente, além da disposição da Prefeitura em buscar soluções favoráveis a todos.

“Nossa primeira reunião foi muito propositiva, apresentamos e ouvimos algumas ideias e agora vamos conversar com a nossa categoria para formatar uma proposta com vários cenários, fazer estudo de impacto e continuar esse diálogo que foi muito produtivo. Nós acreditamos que chegaremos a um denominador comum e positivo para a categoria. É assim que pretendemos conduzir um diálogo: com respeito e cada um compreendendo o lado do outro”, ressaltou Arício.

Comissão

A Comissão de Negociações é formada pelos secretários de Governo (coordenador do grupo); da Fazenda; do Orçamento, Planejamento e Gestão; pelo secretário ou dirigente de órgãos a que se subordina a categoria representada, e um representante de entidade sindical da respectiva categoria. Desde que foi instituída pelo prefeito Edvaldo Nogueira, a Comissão já recebeu os sindicatos ligados à área da saúde, do ensino, à Guarda Municipal e à Assistência Social.

Foto: Sergio Silva