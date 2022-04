Corpo de um homem é encontrado boiando no Rio Sergipe, em Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM/SE) foi acionado na manhã desta terça-feira (05) para atender uma ocorrência de um corpo do sexo masculino que foi encontrado boiando no Rio Sergipe. O corpo foi encontrado nas proximidades da Praia Formosa, em Aracaju.

Mergulhadores fizeram o resgate com o uso de uma embarcação e levaram o corpo para o atracadouro do antigo hidroviário na Atalaia Nova, no município da Barra dos Coqueiros.

Ainda não se sabe as circunstâncias da morte da vítima. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

Foto: redes sociais