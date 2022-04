Deputado Luciano Pimentel destaca posse do novo presidente da ABIH

Em pronunciamento na Sessão Plenária desta terça-feira, 5, o deputado Luciano Pimentel destacou a posse de José Wilson dos Santos (Hotel Vidam), como novo presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH/SE), na noite da última segunda-feira, 4, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe

“A posse do professor Wilson como presidente da ABIH foi um evento bastante concorrido aqui nesta Casa, com as presenças do governador Belivaldo Chagas, do prefeito Edvaldo Nogueira, do deputado federal Laércio Oliveira, deputados estaduais, prefeitos e lideranças importantes do trade turístico”, ressalta.

De acordo com Luciano Pimentel, na solenidade foram divulgadas ações importantes para o turismo sergipano, a exemplo do retorno de festas importantes para o crescimento do setor turístico de Sergipe.

“O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou o retorno do Forró Caju este ano e o governador Belivaldo Chagas anunciou o retorno do forró da orla, que tanto sucesso faz e tanto sucesso traz ao turismo do nosso estado; o vereador e empresário Fabiano Oliveira comunicou a volta do Pré Caju, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro; portanto foi um evento muito importante para o turismo sergipano e a posse do professor Wilson, do grupo Vidam, dará certamente uma grande contribuição para esse segmento”, acredita.

Luciano Pimentel ressaltou ainda a realização de um encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). “Amanhã teremos uma reunião em Brasília como presidente da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo da UNALE para discutir a realização de um grande evento sobre turismo, que deverá acontecer na cidade de Bonito ou em Brasília”, informa.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza