Dois homens suspeitos de roubo morrem em confronto com policiais do Getam em Itabaiana

Dois homens morreram na manhã desta terça-feira (05) após entrar em confronto com policiais do Getam do 3º BPM, no bairro São Cristóvão, no município de Itabaiana.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram informados sobre uma dupla suspeita que foi localizada com uma motocicleta roubada.

Os dois homens reagiram, foram atingidos, encaminhados ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiram e morreram.

Com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo com oito munições, sendo uma calibre 38 e a outra calibre 32. Também foi apreendida uma faca, trouxa de maconha. A motocicleta roubada foi encaminhada a Delegacia de Itabaiana.

Ainda segundo a PM, os dois homens tinham passagem por roubo e porte ilegal de arma de fogo; a identificação deles ainda foi divulgada.