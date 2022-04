Emgetis informa que os serviços digitais do governo do estado estão temporariamente suspensos

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – Emgetis informa que, os serviços, como sites, sistemas, redes e internet do governo de Sergipe encontram-se indisponíveis devido a uma ocorrência envolvendo as instalações elétricas internas da unidade. As equipes técnicas da Emgetis estão trabalhando para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

Na tarde desta segunda-feira (04), durante a ativação da nova subestação de energia, localizada nas proximidades da sede da Emgetis, alguns equipamentos foram danificados, provocando a indisponibilidade dos serviços e sistemas hospedados na Emgetis.

Desta forma, serviços que utilizam da rede digital, a exemplos dos disponibilizados pelo Centro de Atendimento ao Cidadão – Ceac, portal da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), Detran/SE, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Serviços Gráficos de Sergipe – Segrase, entre outros estão suspensos virtualmente e presencialmente até os reparos serem concluídos, o que está previsto, inicialmente, para a tarde desta terça-feira (05).