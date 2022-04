Governador Belivaldo Chagas anuncia o retorno do Arraiá do Povo na Orla de Aracaju

O governador Belivaldo Chagas anunciou, na noite desta segunda-feira, 04, durante a posse da nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (Abih-SE), que este ano o Governo vai voltar a promover o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, como forma de fomentar e estimular o turismo no estado. Os festejos foram suspensos nos dois últimos anos devido à pandemia da Convid-19.

A solenidade da Abih-SE foi realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e contou, ainda, com a participação da vice-governadora Eliane Aquino. Eleita para o biênio 2022/2024, a nova diretoria da Abih-Se será presidida pelo empresário do setor hoteleiro, José Wilson dos Santos, do Hotel Vidam. A vice-governadora Eliane Aquino também prestigiou o ato.

O governador Belivaldo Chagas desejou sucesso à nova diretoria da Abih/SE, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com as políticas públicas de fomento ao turismo no estado, por entender que o setor é uma das forças motoras da economia, responsável pela geração de emprego e renda.

Belivaldo Chagas afirmou que o Governo de Sergipe tem como um dos segmentos estratégicos para o desenvolvimento do estado, o fomento ao turismo. Ele citou a Orla Sul como uma das principais obras executadas pela administração estadual. Oficialmente inaugurado em maio de 2021, o primeiro trecho da Orla Sul está localizado logo após a Orla da Atalaia e já se consagrou como o mais novo cartão postal do estado.

O projeto total da Orla Sul tem início a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, seguindo a faixa litorânea da Rodovia SE-100 até a Praia do Viral, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda que, somados à recuperação da rodovia, têm investimentos previstos na ordem de R$ 85 milhões. No total, são quatro trechos, sendo que o Trecho 3 possui oito subdivisões, constituindo 11 etapas (Trechos 1, 2, 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G, 3-H e 4).

Avança Sergipe

De acordo com o governador, a obra da Orla Sul faz parte da ampliação da infraestrutura turística do estado, que é um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é acelerar a recuperação da economia sergipana no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

Por meio do Avança Sergipe, o Estado também investe, a partir do Pró-Rodovias I, cerca de R$ 330 milhões para recuperar 465 quilômetros de rodovias em Sergipe. E deve investir aproximadamente R$ 400 milhões a mais na recuperação de novos trechos por meio do Pró-Rodovias II, podendo chegar a cerca de 850 novos quilômetros de rodovias em Sergipe nas duas fases do programa, o que impacta diretamente no fortalecimento do turismo e economia.

O governador também destacou os recursos que serão investidos, na ordem de R$ 20 milhões, para a construção do Caminho Santa Dulce dos Pobres, indo de Aracaju a São Cristóvão, estimulando o turismo religioso. “Queremos reforçar o nosso compromisso com o turismo e com o seu trade, mas temos que trabalhar com os pés no chão. Saibam que o governo é um parceiro e vamos continuar trabalhando em parceria. Somente um trabalho conjunto podemos ter sucesso”, acentuou, ao lembrar das dificuldades que o Estado enfrentou em dois anos de pandemia.

Belivaldo ainda acrescentou os esforços que o governo fez para equilibrar as finanças, garantir um reajuste aos funcionários públicos, pagar os servidores dentro do mês e honrar 50% do pagamento do 13° no mês do aniversário dos servidores. “Tudo isso é porque trabalhamos com os pés no chão e dentro da realidade financeira do estado”, enfatizou.

Abih

O novo presidente José Wilson assumiu o comando da entidade em substituição ao empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho. Em sua despedida, Antônio Carlos agradeceu a confiança de todos os hoteleiros e sua equipe e demais entidades que fazem parte do trade turístico sergipano.

Também agradeceu ao Governo de Sergipe e ao Sebrae pela parceria em todas as ações que a Abih promoveu. Disse que a principal meta de sua gestão foi divulgar o destino Sergipe, por entender que, somente assim, é possível incrementar a ocupação e fomentar toda a cadeia produtiva envolvida no setor.

O prefeito Edvaldo Nogueira destacou que o Brasil está começando a descobrir Sergipe, especialmente Aracaju. Citou os dois anos de dificuldades por conta da pandemia, mas ressaltou que, após esse período, está comemorando a esperança surgindo no horizonte. “Tenho esperança no futuro, nessa nova gestão e na continuidade na parceria, no trabalho conjunto e coletivo, na parceria público-privado”, concluiu.

Somação de esforços

Em seu discurso de posse, José Wilson afirmou que chega para se somar ao trade sergipano, com o objetivo de incrementar o turismo no estado. Ele apontou as diversas potencialidades de Sergipe, a exemplo dos rios que cortam o estado e que podem servir para o fomento do turismo náutico, bem como as belezas naturais, acentuando que o turismo também é cultura, arte e eventos.

“Sergipe tem tudo para despontar como um forte destino turístico. Temos potencial e precisamos mostrar ao Brasil e ao mundo”, revelou ao destacar que, para tanto, é preciso um trabalho conjunto dos empresários, governos, entidades representativas dos empresários e legisladores.

José Wilson quer investir na qualificação do segmento hoteleiro sergipano. Ele disse que já conseguiu parceria com o grupo Fasano e com grupos de Gramado. “Entendo que precisamos estudar para os nossos hotéis receberem turistas do mundo”, ressaltou.

Também tomaram posse a vice-presidente Raira Freitas, do Hotel Resort Makai; segunda vice-presidente Raquel Queiroz, do Recanto da Orla; a diretora administrativa Kátia Sandra Pimentel, do Xingó Parque Hotel; o vice-diretor administrativo, João Menezes, do Hotel Arcus; o diretor financeiro, João Paulo de Andrade, do Hotel Del Mar; e o vice-diretor financeiro, Alexandro de Oliva, do Hotel Aquarius.

Presenças

Prestigiaram o evento, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o deputado Luciano Pimentel, representando os deputados estaduais; deputado federal Laércio Oliveira; vereador Fabiano Oliveira, representando a Câmara Municipal de Aracaju; José Sales Neto, secretário de Estado do Turismo; Daniela Mesquita, representando o trade turístico sergipano; presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Conceição Vieira; o secretário da Sedurbs, Ubiratan Barreto; secretário de Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, e o prefeito de Itaporanga, Otávio Sobral.

Foto: Arthuro Paganini

Com informações do Governo de Sergipe