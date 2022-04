IPTU: prazo para pagamento com desconto de 20% é prorrogado até 29 de abril

Se o contribuinte optar por duas parcelas: a primeira parcela será no dia 29 de abril e a segunda parcela, 31 de maio.

O Governo de Itabaiana prorrogou o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em 2022. De acordo com o decreto publicado na última quinta-feira, 31, fica prorrogado o calendário para pagamento com desconto de 20% do IPTU em cota única até o dia 29 de abril.

Ainda segundo o decreto, fica estabelecido que quando houver parcelamento de duas parcelas, 29 de abril será a primeira parcela. E 31 de maio, o vencimento da segunda parcela. Porém, neste modelo, não haverá desconto concedido e o valor mínimo de parcela requerida não pode ser inferior a 50,00 reais

A campanha é feita através da Secretaria de Finanças e está disponível para pagamento na sede da secretaria (Rua Francisco Santos, Nº 160, centro), por boleto entregue nas residências ou online no site da prefeitura. O desconto de 20% do IPTU é um dos maiores do estado.

Por Leonan Leal